Atmosfera za pamćenje: Saša Kovačević spektakularnim koncertom obilježio deveti rođendan BCC-a

RTV SLON
Proslava rođendana Bingo City Centra Tuzla uz Sašu Kovačevića/ Foto: BCC Tuzla

Bingo City Center Tuzla sinoć je obilježio deveti rođendan dugoočekivanim koncertom regionalne zvijezde Saše Kovačevića, koji je pred potpuno ispunjenim centrom priredio atmosferu za pamćenje. Proslava je započela ranije tokom dana podjelom rođendanske torte posjetiocima, a svečarski duh trajao je i prethodna tri dana zahvaljujući brojnim zabavnim aktivacijama i druženjima koje je pripremio tim Centra.

Foto: BCC Tuzla

Tokom zvanične ceremonije prisutnima se obratila direktorica BCC Tuzla, Lidija Zulić, naglasivši „koliko su posjetioci i zajednica ključni dio priče koja traje već devet godina“. Koncert Saše Kovačevića počeo je nešto poslije 19 sati uz gromoglasne ovacije, a publiku su posebno oduševili hitovi „I dalje“, „Živim da te volim“ i „Temperatura“, koji su atmosferu doveli do vrhunca. Nakon nastupa Kovačević se zadržao na druženju i fotografisanju s fanovima.

Bingo City Center Tuzla zahvalio je svim posjetiocima, partnerima i medijima na podršci rođendanskog programa i najavio još dinamičnija dešavanja u narednim danima, kao i tokom 2026. godine.

