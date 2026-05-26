Druženje s Imperatorom otvara Porodični dan u Bingo City Centeru Tuzla

Bingo City Center Tuzla 30. maja organizuje „Porodični dan“, događaj namijenjen djeci i roditeljima uz niz zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja tokom cijelog dana.

Program počinje u 11 sati druženjem s Imperatorom, dok su od 13 do 14:30 planirane kreativne radionice za najmlađe posjetioce.

U okviru događaja bit će održano i predavanje prof. dr. Jasne Bajraktarević, koje je zakazano od 13:15 do 15 sati.

Za najmlađe su pripremljene i maskote, facepainting te različite zabavne aktivnosti koje će trajati od 14:30 do 16:30 sati.

Porodični dan završava takmičenjem za porodice, koje počinje u 17 sati, a posjetioce očekuju izazovi, igra i nagrade.

Događaj će biti održan u Bingo City Centeru Tuzla, a organizatori pozivaju sve građane da zajedno provedu dan ispunjen druženjem i zabavom za cijelu porodicu.