Oživimo želje u BCC Tuzla: Zid želja i praznična magija za cijelu porodicu

Praznična sezona u BCC Tuzla i ove godine donosi snažnu emotivnu priču, uz bogat program zabavnih i humanitarnih aktivnosti za cijelu porodicu. Od 19. do 26. decembra, posjetioci Centra mogu biti dio tradicionalne humanitarne akcije „Oživimo želje“, čiji je cilj ispuniti novogodišnje snove 77 mališana iz Udruženja Pipol iz Tuzle.

U centralnom dijelu Centra postavljen je Zid želja, ispunjen iskrenim, skromnim i dirljivim željama djece koja se bore s teškim bolestima. Svaka želja predstavlja mali ali izuzetno vrijedan san. Igračke koje priželjkuju, kreativni setovi ili knjige, pokloni su koji za njih imaju mnogo veće značenje od same materijalne vrijednosti.

Posjetioci mogu odabrati želju sa Zida, kupiti poklon i tako biti dijelom novogodišnje čarolije. Akcija traje do 26. decembra, nakon čega će predstavnici BCC Tuzla, zajedno s Djeda Mrazom, uručiti poklone i novčanu donaciju Udruženju Pipol.

Uz ovu već tradicionalnu akciju, BCC Tuzla tokom ovog prazničnog perioda donosi i raznovrstan i bogat praznični program. Već 19. i 20. decembra najmlađe očekuju kreativne radionice izrade novogodišnjih ukrasa, druženje s omiljenim maskotama, kao i mogućnost osvajanja ulaznica za film „Božićna čarolija sjevera“.

Prazničnu atmosferu dodatno će obogatiti nastup vokalnog ansambla „Bosanke“ u srijedu, 24. decembra, uz podjelu tople čokolade i stvaranje toplih decembarskih uspomena.

Prvo druženje s Djeda Mrazom i podjela paketića zakazano je za petak, 26. decembar, dok će u subotu 27. decembra Theater Factory Sarajevo izvesti novogodišnju predstavu za djecu „Novogodišnja smicalica“, uz novo druženje s Djeda Mrazom.

Završnicu prazničnog programa obilježit će nastupi omiljenih dječijih zabavljača Mravka Travka i mađioničara Strahinje u ponedjeljak, 29. decembra, dok će posljednji dan kampanje, 30. decembra, proteći uz nastupe dječijeg hora Slavuji i plesnog kluba Sandoval.

U periodu od 19. do 30. decembra pronađite vrijeme da posjetite BCC Tuzla i iskoristite priliku da uživate prazničnoj atmosferi, ali i postanete dio priče koja praznicima daje pravo značenje.