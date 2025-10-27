BCC Tuzla slavi rođendan uz veliku nagradnu igru i koncert Saše Kovačevića

Bingo City Center Tuzla ove godine obilježava deveti rođendan i to u pravom karnevalskom stilu, uz program koji donosi dašak atmosfere velikih svjetskih festivala!

Od 3. do 21. novembra svi posjetioci imaju priliku učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti nezaboravno putovanje za dvoje na čuveni karneval u Nici – jedan od najpoznatijih karnevala na Mediteranu.

Rođendansko slavlje vrhunac će doživjeti od 11. novembra, kada se BCC Tuzla pretvara u šareno i energično karnevalsko pozorište: tri dana igre, zabave, performansa, animacije, druženja i nagrada. Najmlađe očekuje razigran svijet zabavnih aktivnosti, dok će odrasli moći uživati u programu punom dobre energije, muzike i karnevalskog duha.

A kao kruna slavlja – ekskluzivni koncert Saše Kovačevića, 14. novembra u centralnom holu BCC-a, s početkom od 19 sati!

Publiku očekuje večer prepuna emocija, vrhunske produkcije i hitova koji garantuju atmosferu za pamćenje. Ovaj koncert bit će poseban poklon BCC-a posjetiocima i završnica rođendanskog spektakla.

Bit će to rođendan koji će se dugo pamtiti jer donosi spoj karnevalske čarolije, zabave za sve generacije i velikog muzičkog događaja.

Sve detalje o nagradnoj igri, pravilima učestvovanja i programu rođendanskih aktivnosti posjetioci mogu pronaći na zvaničnoj web stranici i društvenim mrežama Bingo City Centra Tuzla.