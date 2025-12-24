Otvoren novi Bingo City Centar u Gračanici, pogledajte kako izgleda

RTV SLON
bingo centar gračanica

U Gračanici je danas svečano otvoren novi Bingo City Centar, moderan trgovačko zabavni kompleks koji građanima nudi znatno proširenu ponudu kupovine, usluga i sadržaja za slobodno vrijeme.
Otvaranjem centra, Gračanica postaje regionalni shoping centar.

Novi Bingo City Center Gračanica obuhvata veliki supermarket sa robom široke potrošnje, ali i niz specijaliziranih trgovina različitih brendova, po uzoru na druge BCC centre u Bosni i Hercegovini. Posjetiocima su na raspolaganju i sadržaji namijenjeni zabavi i boravku, čime centar postaje mjesto okupljanja za porodice, mlade i sve one koji žele više od klasične kupovine.

Otvorenjem ovog objekta, Gračanica dobija savremen prostor koji objedinjuje trgovinu, usluge i zabavu na jednom mjestu, što do sada nije bilo dostupno u ovakvom obimu. Investicija u novi centar dodatno doprinosi lokalnoj ekonomiji, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju privredne aktivnosti u ovom dijelu Tuzlanskog kantona.

Iz kompanije Bingo ističu da je cilj bio da se stanovnicima Gračanice i okolnih mjesta ponudi koncept kakav već postoji u većim gradovima, uz savremeno uređen prostor i raznovrsnu ponudu prilagođenu potrebama kupaca.

pročitajte i ovo

Vijesti

Bingo & Pannonica Winter Days: Zimska čarolija za najmlađe na ledu

Vijesti

Bh. grad postaje centar za šoping: Veliki Bingo i Lidl rame...

PROMO

Oživimo želje u BCC Tuzla: Zid želja i praznična magija za...

BiH

Na Bingo Petrol benzinskim pumpama došlo je do promjene cijena goriva

Tuzla i TK

Prva nedjelja, prvi dragstor supermarket, slika sve govori

Tuzla i TK

Gračanica dobija veliki Bingo centar, poznat datum otvaranja novog trgovačko-zabavnog kompleksa

Tuzla i TK

Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle uputili božićnu čestitku

Vijesti

Raspisani konkursi za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama TK

Tuzla i TK

Irfan Halilagić uputio božićnu čestitku

Vijesti

Grad Tuzla obezbijedio 2.300 novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno osjetljivih grupa

Vijesti

Penzije, šta je usvojila Vlada FBiH i koji su dalji koraci?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]