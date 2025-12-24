Otvoren novi Bingo City Centar u Gračanici, pogledajte kako izgleda

U Gračanici je danas svečano otvoren novi Bingo City Centar, moderan trgovačko zabavni kompleks koji građanima nudi znatno proširenu ponudu kupovine, usluga i sadržaja za slobodno vrijeme.

Otvaranjem centra, Gračanica postaje regionalni shoping centar.

Novi Bingo City Center Gračanica obuhvata veliki supermarket sa robom široke potrošnje, ali i niz specijaliziranih trgovina različitih brendova, po uzoru na druge BCC centre u Bosni i Hercegovini. Posjetiocima su na raspolaganju i sadržaji namijenjeni zabavi i boravku, čime centar postaje mjesto okupljanja za porodice, mlade i sve one koji žele više od klasične kupovine.

Otvorenjem ovog objekta, Gračanica dobija savremen prostor koji objedinjuje trgovinu, usluge i zabavu na jednom mjestu, što do sada nije bilo dostupno u ovakvom obimu. Investicija u novi centar dodatno doprinosi lokalnoj ekonomiji, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju privredne aktivnosti u ovom dijelu Tuzlanskog kantona.

Iz kompanije Bingo ističu da je cilj bio da se stanovnicima Gračanice i okolnih mjesta ponudi koncept kakav već postoji u većim gradovima, uz savremeno uređen prostor i raznovrsnu ponudu prilagođenu potrebama kupaca.