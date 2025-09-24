Porodični dan u BCC-u Tuzla donosi zabavu i edukaciju za cijelu porodicu

U subotu, 27. septembra 2025. godine, BCC Tuzla organizuje Porodični dan – događaj namijenjen djeci i roditeljima, sa bogatim programom koji spaja igru, edukaciju i druženje. Posjetioce očekuje niz aktivnosti u kojima će jednako uživati najmlađi, ali i stariji članovi porodice.

Dan će početi u 12 sati interaktivnim NTC igrama za djecu, koje podstiču kreativnost, koncentraciju i razvoj vještina kroz zabavne zadatke i mini poligone. U isto vrijeme u Cinestar sali planirano je i predavanje dr. Ranka Rajovića pod nazivom „Djeca zarobljena u virtualnom svijetu“, koje je već izazvalo veliki interes i za koje su sva mjesta popunjena.

Za posjetioce je pripremljeno i druženje sa Cerixom, gdje će mališani na zabavan način učiti o sigurnosti na internetu, uz fotografisanje i simbolične poklone. Od 14:30 sati na programu su animatori i maskote, ples, igre i facepainting, dok će završnica dana biti obilježena porodičnim takmičenjem.

U takmičenju, koje počinje u 17 sati, učestvovat će 10 parova roditelja i djece, a pripremljene su igre poput slaganja puzzli, „Nabaci prsten“, kao i izazovi znanja i spretnosti. Za najuspješnije predviđene su nagrade u vrijednosti od 100 KM, dok ostali učesnici dobijaju vaučere od po 50 KM.

Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i provedu dan u druženju, učenju i stvaranju lijepih uspomena, jer Porodični dan je osmišljen za cijelu porodicu.