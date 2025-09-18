Projekat “Za bolju školu”, koji se u Bingo City Centrima tradicionalno sprovodi početkom svake školske godine, uspješno je okončan proglašenjem škola pobjednica.

U okviru ovog projekta ukupno 116 osnovnih škola u Tuzli, Sarajevu i Živinicama, imalo je priliku osvojiti značajnu donaciju Binga za unapređenje svojih školskih prostora, a ukupni fond iznosio je 10.000 KM za Sarajevo, 10.000 KM za Tuzlu i 5.000 KM za Živinice.

Škole koje su prikupile najveći iznos računa po gradovima i osvojile donaciju su: JU OŠ “Hadžići” Sarajevo, JU OŠ “Novi Grad” Tuzla i JU OŠ “Prva osnovna škola” Živinice.

Kampanja „Za bolju školu“ realizuje se već petu godinu u Bingo City Centeru Tuzla, četvrtu godinu u Bingo City Centeru Sarajevo, a drugu u Bingo Tržnom Centru Živinice. Tokom tog perioda, školama je dodijeljeno ukupno 70.000 KM donacija.

Ove vrijedne donacije ne predstavljaju samo brojke. Za škole to znači novu opremu, bolja nastavna sredstva ili uređen prostor gdje će djeca učiti i družiti se. To je ulaganje u znanje, ali i u atmosferu u kojoj djeca odrastaju.

Ipak, kako ističu iz Bingo centara, glavni akteri ove kampanje bili su sami građani. U periodu od 18. augusta do 12. septembra, svi posjetioci su imali priliku da podrže svoju omiljenu školu jednostavnom kupovinom u trgovinama BCC Sarajevo, BCC Tuzla i BTC Živinice. Nakon kupovine, računi su se ubacivali u označene ormariće s nazivom škole koju žele podržati. Na taj način, svaka kupovina postala je direktan doprinos stvaranju boljih uslova za učenje.

„Bingo City Centri kontinuirano podržavaju lokalne škole i ponosni smo na veliki odziv građana koji su prepoznali značaj ovog projekta. Naši centri su mjesta gdje se može pronaći sve potrebno za početak nove školske godine, ali i gdje, zahvaljujući ovakvim inicijativama, zajedno gradimo zajednicu i podržavamo obrazovanje,” poručili su iz Bingo centara.

Kampanja “Za bolju školu” primjer je kako zajednički angažman i podrška mogu donijeti stvarnu promjenu u školama i lokalnim zajednicama.