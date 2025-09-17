Otvoren renovirani veliki Bingo Stup

Nedžida Sprečaković
Kompanija Bingo danas je svečano otvorila vrata renoviranog hipermarketa u sarajevskom naselju Stup. Na više od 9.000 m² potpuno modernizovanog prostora objedinjena ponuda prehrane i neprehrane, u ambijentu prilagođenom savremenim standardima i svakodnevnim potrebama kupaca.

Vrijednost investicije iznosi 20 miliona KM, a renovacijom je Bingo uspio kreirati još jedan prostor koji spaja funkcionalnost, estetiku i komfor, kako bi kupovina bila brža, jednostavnija i ugodnija. Prostor je sada osmišljen tako da jednako odgovara brzim dnevnim kupovinama i velikim porodičnim nabavkama.

Otvoren renovirani veliki Bingo Stup, nudi veliki asortiman tekstila.

„Renovirani Bingo Stup dizajnirali smo da bude estetski privlačan i funkcionalan, kako bi kupovina bila jednostavna i pregledna – od brzih, svakodnevnih nabavki do velikih porodičnih kupovina,“ izjavila je Nerma Halilagić Kalajlić, predstavnica kompanije Bingo.

Kupce očekuje prošireni prehrambeni segment sa bogato opremljenom svježom zonom, modernim food courtom, slastičarnom, pekarom, mesnicom i gastro odjelom s pripremom jela pred kupcima. Novo dizajnirani odjel voća i povrća naglašava posvećenost kvalitetu i zdravijim izborima.

Otvoren renovirani veliki Bingo Stup nudi raznovrsnu ponudu dekoracije za dom i poslovne prostore.

Neprеhrambeni dio čini 60% ukupne površine, a obuhvata sve – od novih modnih kolekcija odjeće i obuće, preko namještaja i dekoracija za dom, do tehnike, alata i vrtnog programa. Veliki i prostrani prolazi, kao i pažljivo planiran raspored čine ovaj market idealnom destinacijom za porodične i vikend kupovine, ali i savršenim mjestom za sve koji žele jednostavno i brzo obaviti svakodnevne nabavke.

Renovirani Bingo Stup je još jedan pokazatelj transformacije i razvoja najvećeg domaćeg trgovačkog lanca, koji kontinuirano ulaže u modernizaciju infrastrukture i unapređenje poslovanja.

