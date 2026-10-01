Od BCC-a do Miladija od ponedjeljka izmijenjen režim saobraćaja

Izmjena režima saobraćaja na Južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli počinje u ponedjeljak, 5. oktobra, zbog sanacije i asfaltiranja dionice koja se, najjednostavnije rečeno, proteže od područja Bingo City Centra prema Pošti u Miladijama.

Tokom radova jedna strana saobraćajnice bit će zatvorena, dok će se vozila preusmjeravati na drugu kolovoznu traku kojom će se saobraćaj odvijati u oba smjera.

Radovi će biti izvođeni u dijelu Ulice Mitra Trifunovića Uče, od objekta BCC-a do spajanja sa Ulicom Husinskih rudara, a investitor je JP Ceste Federacije BiH.

Za vozače koji ne poznaju nazive ulica, riječ je o potezu Južne gradske saobraćajnice od BCC-a prema Miladijama, odnosno do područja kod Pošte u Miladijama.

Izmjena režima saobraćaja od BCC-a prema Miladijama

Na potezu od raskrsnice kod BKC-a, gdje se ukrštaju ulice Bosne Srebrene, Mije Keroševića Guje i Mitra Trifunovića Uče, desna kolovozna traka gledano iz pravca Ulice Bosne Srebrene bit će potpuno zatvorena sve do raskrsnice sa Ulicom Husinskih rudara.

Saobraćaj će se preusmjeriti na drugu kolovoznu traku, kojom će vozila prolaziti u oba smjera. Privremeni dvosmjerni režim bit će uspostavljen na dionici dugoj približno jedan kilometar.

Tokom izvođenja radova bit će isključeni semafori na raskrsnici kod BKC-a, kao i na raskrsnici sa Ulicom Krojčica.

Iz Grada Tuzle vozačima preporučuju da, gdje je to moguće, koriste alternativne pravce i obrate posebnu pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi počinju 5. oktobra, a novi režim saobraćaja ostat će na snazi do njihovog završetka. Tačan datum okončanja radova nije naveden.