Više od devet miliona KM za nove projekte vodosnabdijevanja u TK

Ali Huremović
Više od devet miliona KM za nove projekte vodosnabdijevanja u TK

Projekti vodosnabdijevanja u Tuzlanskom kantonu dobili su novih više od devet miliona KM, nakon što su potpisani ugovori za Kalesiju, Sapnu, Gračanicu, Lukavac i Srebrenik. Ukupna vrijednost do sada ugovorenih sredstava kroz program „Voda za sve“ time je dostigla 36,7 miliona KM.

Za program je planirano ukupno 40 miliona KM kreditnih sredstava, namijenjenih izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture u lokalnim zajednicama.

Potpisivanjem novih ugovora stvaraju se uslovi da gradovi i općine pokrenu procedure javnih nabavki i uđu u realizaciju projekata.

Projekti vodosnabdijevanja u pet lokalnih zajednica

Srebreniku je odobreno 2,5 miliona KM za tri projekta na područjima Tinje i Podorašja, gdje još nisu u potpunosti riješeni problemi vodovodne mreže i potrebnih količina vode.

Prema informacijama iz Grada Srebrenika, ovim sredstvima bit će zaokruženo više od 90 posto finansijske konstrukcije za projekte kojima bi stanovnici ovih mjesnih područja trebali dobiti urednije vodosnabdijevanje.

Gračanici je dodijeljeno gotovo dva miliona KM za izgradnju i proširenje distributivne mreže te izgradnju rezervoara na područjima koja imaju izražene probleme sa snabdijevanjem vodom.

Lukavcu je za drugu fazu izgradnje cjevovoda za dovod vode sa izvorišta Toplice namijenjeno oko 1,3 miliona KM. Za prvu fazu projekta ranije je osigurano milion KM, dok je dodatnih oko 3,1 milion KM namijenjeno za eksproprijaciju i otkup filter-stanice iz koje se grad trenutno snabdijeva vodom.

Ugovori su potpisani i za projekte u Kalesiji i Sapni, čime se nastavlja realizacija programa usmjerenog na rješavanje problema vodosnabdijevanja širom Tuzlanskog kantona.

Do sada ugovoreno 36,7 miliona KM

U okviru programa ranije su zaključeni ugovori ukupne vrijednosti 26.983.541 KM.

Najveći pojedinačni iznos, deset miliona KM, ugovoren je za izgradnju i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama.

Za Tuzlu je ugovoreno sedam miliona KM, za Gradačac 6,9 miliona KM, dok je za dio ulaganja u Lukavcu ranije ugovoreno 3.083.541 KM.

Nakon novih ugovora ukupna vrijednost ugovorenih projekata vodosnabdijevanja dostigla je 36,7 miliona KM, od ukupno planiranih 40 miliona KM.

Realizacija projekata slijedi nakon provođenja potrebnih procedura javnih nabavki u lokalnim zajednicama.

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