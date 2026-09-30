Četiri fakulteta dobit će nove prostore u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Radovi u Kampusu Univerziteta u Tuzli napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a Vlada Tuzlanskog kantona do sada je za izgradnju novih prostora osigurala 24 miliona KM.

Gradilište su obišli predstavnici Vlade TK, predvođeni premijerom Irfanom Halilagićem, zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli.

U okviru projekta grade se novi prostori u koje bi trebala biti smještena četiri fakulteta, a tokom obilaska predstavljene su informacije o dosadašnjem toku izgradnje i narednim fazama projekta.

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić i prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Damir Zenunović upoznali su predstavnike Vlade sa trenutnim stanjem na gradilištu i značajem projekta za budući razvoj Univerziteta.

Posjeta je uslijedila nakon otvaranja laboratorije Mašinskog fakulteta, prvog renoviranog objekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

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Premijer Irfan Halilagić kazao je da je objekat koji se trenutno gradi jedan od ključnih u budućem Kampusu, jer je planirano da u njega budu preseljena četiri fakulteta.

„Vlada Tuzlanskog kantona do sada je osigurala 24 miliona konvertibilnih maraka. Od predstavnika Univerziteta danas smo čuli da radovi napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a u narednom periodu potrebno je pristupiti i preostalim radovima kako bismo došli do završetka kompletnog objekta“, naveo je Halilagić.

Iz Vlade TK ističu da bi izgradnja novih fakultetskih prostora trebala omogućiti kvalitetnije uslove za izvođenje nastave i naučnoistraživački rad, ali i doprinijeti privlačenju većeg broja studenata.

Halilagić je naglasio da su savremeni uslovi studiranja važni i za odluku mladih da obrazovanje nastave u Tuzli, posebno imajući u vidu starost pojedinih objekata u kojima se trenutno odvija nastava.

Radovi u Kampusu Univerziteta u Tuzli dio su višegodišnjeg projekta kojim se planira postepeno stvaranje savremenijih uslova za studente i zaposlenike Univerziteta.