Četiri fakulteta dobit će nove prostore u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Ali Huremović
Četiri fakulteta dobit će nove prostore u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Radovi u Kampusu Univerziteta u Tuzli napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a Vlada Tuzlanskog kantona do sada je za izgradnju novih prostora osigurala 24 miliona KM.

Gradilište su obišli predstavnici Vlade TK, predvođeni premijerom Irfanom Halilagićem, zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli.

U okviru projekta grade se novi prostori u koje bi trebala biti smještena četiri fakulteta, a tokom obilaska predstavljene su informacije o dosadašnjem toku izgradnje i narednim fazama projekta.

Kampus obilazak 03 30 09 2026

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić i prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Damir Zenunović upoznali su predstavnike Vlade sa trenutnim stanjem na gradilištu i značajem projekta za budući razvoj Univerziteta.

Posjeta je uslijedila nakon otvaranja laboratorije Mašinskog fakulteta, prvog renoviranog objekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

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Premijer Irfan Halilagić kazao je da je objekat koji se trenutno gradi jedan od ključnih u budućem Kampusu, jer je planirano da u njega budu preseljena četiri fakulteta.

„Vlada Tuzlanskog kantona do sada je osigurala 24 miliona konvertibilnih maraka. Od predstavnika Univerziteta danas smo čuli da radovi napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a u narednom periodu potrebno je pristupiti i preostalim radovima kako bismo došli do završetka kompletnog objekta“, naveo je Halilagić.

Kampus obilazak 01 30 09 2026

Iz Vlade TK ističu da bi izgradnja novih fakultetskih prostora trebala omogućiti kvalitetnije uslove za izvođenje nastave i naučnoistraživački rad, ali i doprinijeti privlačenju većeg broja studenata.

Halilagić je naglasio da su savremeni uslovi studiranja važni i za odluku mladih da obrazovanje nastave u Tuzli, posebno imajući u vidu starost pojedinih objekata u kojima se trenutno odvija nastava.

Radovi u Kampusu Univerziteta u Tuzli dio su višegodišnjeg projekta kojim se planira postepeno stvaranje savremenijih uslova za studente i zaposlenike Univerziteta.

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