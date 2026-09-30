UKC Tuzla nabavlja šest novih RTG aparata, poznato gdje će biti raspoređeni

Ali Huremović
UKC Tuzla nabavlja šest novih RTG aparata, poznato gdje će biti raspoređeni

Novi RTG aparati vrijedni više od 3,2 miliona KM sa PDV-om bit će nabavljeni za Univerzitetski klinički centar Tuzla, nakon što su potpisani ugovori za nabavku ukupno šest uređaja.

Riječ je o dva stacionarna i četiri mobilna RTG aparata, kojima bi trebala biti zamijenjena postojeća oprema i napravljen novi korak ka potpunoj digitalizaciji radiološke dijagnostike u UKC-u Tuzla.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.810.480 KM bez PDV-a, odnosno 3.288.261,60 KM sa uračunatim PDV-om.

Procedura javne nabavke pokrenuta je 17. aprila, dok je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 6. augusta 2026. godine.

Novi RTG aparati donose digitalnu tehnologiju i manje zračenje

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić naveo je da će ovom nabavkom svi postojeći RTG uređaji biti zamijenjeni aparatima nove digitalne tehnologije.

Prema njegovim riječima, nova oprema trebala bi omogućiti bržu, precizniju i pouzdaniju dijagnostiku, uz smanjenu dozu zračenja.

„To su aparati posljednje digitalne generacije i projektovani su sa posebnim fokusom na smanjenu dozu zračenja, što je od ključne važnosti naročito za pedijatrijsku populaciju“, kazao je Umihanić.

Dodao je da bi nova oprema trebala doprinijeti i smanjenju listi čekanja, povećanju sigurnosti pacijenata te nastavku digitalizacije radiološke dijagnostike.

Poznato gdje će aparati biti raspoređeni

Dva stacionarna uređaja bit će instalirana na lokaciji Gradina i na Klinici za plućne bolesti.

Četiri mobilna aparata bit će raspoređena na Kliniku za kardiohirurgiju, Kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju, Kliniku za interne bolesti i Kliniku za dječije bolesti.

Novi RTG aparati tako bi trebali biti dostupni upravo klinikama na kojima je mogućnost snimanja pacijenata bez njihovog transporta do radiologije posebno značajna za svakodnevni rad i liječenje.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

UKC Tuzla pred današnji protest najavio prijem pedijatara i rješenje za...

Istaknuto

Prvi PET/CT uređaj stigao u UKC Tuzla, projekat vrijedan 9,2 miliona...

Vijesti

UKC Tuzla zapošljava doktora specijalistu na neodređeno vrijeme

Vijesti

Roditelji protestovali ispred UKC-a Tuzla, traže više specijalista za djecu

Tuzla i TK

Svjetski dan hepatitisa: U UKC Tuzla trenutno se liječi 120 pacijenata

Vijesti

Studenti medicine iz deset država na stručnoj praksi u UKC Tuzla

Vijesti

GIPS Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika

Vijesti

EU upozorava na visoke cijene energenata: Milioni Evropljana mogli bi imati tešku zimu

Vijesti

Vlada TK usvojila niz odluka: Više novca za zdravstvo, podrška lokalnim zajednicama i novi projekti

Vijesti

Pedagoški zavod TK dobio novog vršioca dužnosti direktora

Tuzla i TK

Gračanica: Rasvijetljene dvije teške krađe, jedna osoba predata Tužilaštvu

Učitati više