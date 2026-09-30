UKC Tuzla nabavlja šest novih RTG aparata, poznato gdje će biti raspoređeni

Novi RTG aparati vrijedni više od 3,2 miliona KM sa PDV-om bit će nabavljeni za Univerzitetski klinički centar Tuzla, nakon što su potpisani ugovori za nabavku ukupno šest uređaja.

Riječ je o dva stacionarna i četiri mobilna RTG aparata, kojima bi trebala biti zamijenjena postojeća oprema i napravljen novi korak ka potpunoj digitalizaciji radiološke dijagnostike u UKC-u Tuzla.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.810.480 KM bez PDV-a, odnosno 3.288.261,60 KM sa uračunatim PDV-om.

Procedura javne nabavke pokrenuta je 17. aprila, dok je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 6. augusta 2026. godine.

Novi RTG aparati donose digitalnu tehnologiju i manje zračenje

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić naveo je da će ovom nabavkom svi postojeći RTG uređaji biti zamijenjeni aparatima nove digitalne tehnologije.

Prema njegovim riječima, nova oprema trebala bi omogućiti bržu, precizniju i pouzdaniju dijagnostiku, uz smanjenu dozu zračenja.

„To su aparati posljednje digitalne generacije i projektovani su sa posebnim fokusom na smanjenu dozu zračenja, što je od ključne važnosti naročito za pedijatrijsku populaciju“, kazao je Umihanić.

Dodao je da bi nova oprema trebala doprinijeti i smanjenju listi čekanja, povećanju sigurnosti pacijenata te nastavku digitalizacije radiološke dijagnostike.

Poznato gdje će aparati biti raspoređeni

Dva stacionarna uređaja bit će instalirana na lokaciji Gradina i na Klinici za plućne bolesti.

Četiri mobilna aparata bit će raspoređena na Kliniku za kardiohirurgiju, Kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju, Kliniku za interne bolesti i Kliniku za dječije bolesti.

Novi RTG aparati tako bi trebali biti dostupni upravo klinikama na kojima je mogućnost snimanja pacijenata bez njihovog transporta do radiologije posebno značajna za svakodnevni rad i liječenje.