GIPS Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika

Gradski i prigradski saobraćaj doo Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika na pozicije:

Tehničar za videonadzor i sigurnosne sisteme

Završena srednja stručna sprema tehničkog/elektrotehničkog smjera

Poznavanje računarskih i mrežnih sistema

Poželjno iskustvo u radu sa videonadzornim i sigurnosnim sistemima

Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad

2. Vozač autobusa

Završena srednja stručna sprema

Vozačka dozvola D kategorije

3. Radnik na praoni

Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost

4. Automehaničar

Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost

5. Radnik na održavanju kruga firme

Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost

Prijave putem: