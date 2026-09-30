GIPS Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika

Gradski i prigradski saobraćaj doo Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika na pozicije:
- Tehničar za videonadzor i sigurnosne sisteme
- Završena srednja stručna sprema tehničkog/elektrotehničkog smjera
- Poznavanje računarskih i mrežnih sistema
- Poželjno iskustvo u radu sa videonadzornim i sigurnosnim sistemima
- Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad
2. Vozač autobusa
- Završena srednja stručna sprema
- Vozačka dozvola D kategorije
3. Radnik na praoni
- Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera
- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost
4. Automehaničar
- Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera
- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost
5. Radnik na održavanju kruga firme
- Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera
- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost
Prijave putem:
- e-maila [email protected] sa naznakom Prijava na konkurs
- telefona 035 366 100