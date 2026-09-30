GIPS Tuzla: Raspisan oglas za prijem radnika

Arnela Šiljković - Bojić
GIPS, vožnje, aerodrom, autobus, autobusi
Autobusi GIPS

Gradski i prigradski saobraćaj doo Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika na pozicije:

  1. Tehničar za videonadzor i sigurnosne sisteme
  • Završena srednja stručna sprema tehničkog/elektrotehničkog smjera
  • Poznavanje računarskih i mrežnih sistema
  • Poželjno iskustvo u radu sa videonadzornim i sigurnosnim sistemima
  • Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad

2. Vozač autobusa

  • Završena srednja stručna sprema
  • Vozačka dozvola D kategorije

3. Radnik na praoni

  • Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost

4. Automehaničar

  • Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost

5. Radnik na održavanju kruga firme

  • Završena srednja stručna sprema III, IV ili V stepena (KV/SSS/VK) odgovarajućeg smjera
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Odgovornost prema poslu, sposobnost timskog rada i komunikativnost

Prijave putem:

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