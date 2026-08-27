MUP TK raspisao oglas za prijem devet radnika na neodređeno vrijeme

MUP TK raspisao je javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, a prema objavljenom dokumentu traži se ukupno devet izvršilaca na više radnih mjesta u Tuzli, Gradačcu, Kladnju i Teočaku.

Oglasom su predviđena dva radna mjesta višeg referenta za provođenje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, po jedno u odsjecima za administraciju u Teočaku i Kladnju. U Gradačcu se traži viši referent za provođenje propisa o putnim ispravama te viši referent za poslove pisarnice i kurirske službe.

U okviru javnog oglasa MUP-a TK traži se i jedan viši referent, operater u Odsjeku za administraciju Tuzla, jedan viši referent, arhivar, kao i jedan viši referent za poslove pisarnice.

Oglasom su obuhvaćena i radna mjesta višeg referenta, vozača, za koje je, između ostalog, potreban položen ispit za vozača B, C i D kategorije, te pomoćnog radnika, higijeničara, za koje je kao poseban uslov navedena završena osnovna škola.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove navedene za svako radno mjesto, a među dokumentima koji se dostavljaju nalaze se dokaz o školskoj spremi, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih te druga dokumentacija propisana oglasom. Kandidati koji ispune uslove prije prijema će biti podvrgnuti i sigurnosnim provjerama.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na adresu Turalibegova bb, 75000 Tuzla.

Kompletan javni oglas MUP-a TK, sa opisom poslova, uslovima za svaku poziciju i potrebnom dokumentacijom, dostupan je na službenoj internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.