Pedagoški zavod TK dobio novog vršioca dužnosti direktora

Ali Huremović
Pedagoški zavod TK dobio novog vršioca dužnosti direktora

Pedagoški zavod TK dobio je novog vršioca dužnosti direktora, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici donijela odluku o imenovanju u okviru kadrovskih pitanja.

Na ovu funkciju imenovan je Izet Numanović, koji će dužnost preuzeti 9. oktobra 2026. godine.

Numanović će Pedagoškim zavodom rukovoditi do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Novo imenovanje i u Odgojnom centru TK

Vlada TK imenovala je i Dejana Brkića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

Brkić će ovu funkciju obavljati do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci.

Promjene i u školskim odborima

U okviru kadrovskih pitanja donesena su i rješenja o razrješenju i imenovanju članova privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je također dala saglasnost Ministarstvu finansija TK za prijem jednog namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najduže tri godine.

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