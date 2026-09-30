Pedagoški zavod TK dobio novog vršioca dužnosti direktora

Pedagoški zavod TK dobio je novog vršioca dužnosti direktora, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici donijela odluku o imenovanju u okviru kadrovskih pitanja.
Na ovu funkciju imenovan je Izet Numanović, koji će dužnost preuzeti 9. oktobra 2026. godine.
Numanović će Pedagoškim zavodom rukovoditi do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.
Novo imenovanje i u Odgojnom centru TK
Vlada TK imenovala je i Dejana Brkića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.
Brkić će ovu funkciju obavljati do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci.
Promjene i u školskim odborima
U okviru kadrovskih pitanja donesena su i rješenja o razrješenju i imenovanju članova privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je također dala saglasnost Ministarstvu finansija TK za prijem jednog namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najduže tri godine.