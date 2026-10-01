U Tuzli danas prezentacija restauriranog djela „Oslobođenje Tuzle 1943.“

Restauracija slike „Oslobođenje Tuzle 1943.“ Ismeta Mujezinovića bit će predstavljena danas u 12 sati u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Javna prezentacija donijet će rezultate konzervatorsko-restauratorskih radova na djelu koje zauzima važno mjesto u fundusu Međunarodne galerije portreta i kulturnoj historiji grada.

Autorice projekta su Ajla Alijagić i Amra Ćebić, dok je glavni restaurator-konzervator Ajla Alijagić, magistrica konzervacije i restauracije. Na projektu su kao asistentice radile Belma Mašić, Lamija Bisić, Amina Abazović i Ilhana Bejtić.

Pokrovitelji projekta su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponzor Grad Tuzla.

Restauracija slike „Oslobođenje Tuzle 1943.“ dio obilježavanja 2. oktobra

Iz Međunarodne galerije portreta navode da projekat ima značaj za očuvanje njihovog fundusa, ali i za kulturnu historiju Tuzle.

Prezentacija restauriranog djela organizovana je i kao doprinos obilježavanju 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle, uz nastavak aktivnosti na očuvanju i promociji imena i stvaralaštva Ismeta Mujezinovića.

Ulaz na prezentaciju je slobodan.