Multimedijalna izložba „Synesthesia“ u Tuzli spaja zvuk, svjetlo i vizualnu umjetnost

U ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli u subotu, 13. decembra, s početkom u 19 sati, bit će otvorena multimedijalna izložba „Synesthesia“, koja donosi jedinstveno umjetničko iskustvo kroz spoj zvuka, svjetla, pokreta i vizualne umjetnosti.

Izložba okuplja autore Darka Jovičića, Miroslava Remetića, Benjamina Čengića, Teu Hlavaček, Mirana Mujačića i Ljubomira Todorovića, čiji radovi povezuju savremene umjetničke prakse s kulturnom tradicijom Tuzle. Doprinos organizaciji i realizaciji projekta dale su Dunja Tanasić i Nejra Hadžigrahić.

U okviru programa, istog dana i na istoj lokaciji, u periodu od 15 do 17 sati, bit će održane radionice različitih slikarskih tehnika, uz nastupe više DJ-eva, čime će prostor ateljea biti pretvoren u mjesto aktivnog umjetničkog dijaloga i kreativnog eksperimenta.

Izložba „Synesthesia“ otvorena je za sve posjetioce, a ulaz je slobodan. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom događaju i dožive umjetnost kroz više čula u jedinstvenom ambijentu ateljea „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.