Izložba „Naša žena“ povodom 8. marta otvara se u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli

Izložba „Naša žena“ bit će otvorena u četvrtak, 5. marta u 14 sati u ateljeu „Ismet Mujezinović“, koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla, a organizuje se povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena.

Izložbu realizuju Historijski muzej Bosne i Hercegovine i Fond generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za izgradnju mira u BiH, u okviru projekta „Women of Bosnia and Herzegovina – Connecting Past and Present“. Nakon svečanog otvaranja planirano je i kustosko vođenje kroz postavku.

Izložba „Naša žena“ donosi pregled prisustva, djelovanja i naslijeđa žena u Bosni i Hercegovini kroz dva značajna historijska perioda, vrijeme nakon 1945. godine i period nakon 1995. godine. Kroz dokumente, arhivsku građu i savremene umjetničke radove povezuju se historijske činjenice sa savremenim promišljanjima o položaju žena u društvu.

Poseban fokus izložbe stavljen je na priče koje govore o iskustvima žena tokom društvenih promjena, političkih isključenja i različitih oblika otpora, čime se nastoji otvoriti prostor za šire razumijevanje njihove uloge u društvenim procesima.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 30. marta 2026. godine, a ulaz je slobodan.