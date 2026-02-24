Snažne poruke ljubavi i nade: U BKC Tuzla otvorena izložba „Krila anđela“ autorice Selme Hadžić

U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli sinoć je otvorena izložba slika „Krila anđela“ autorice Selme Hadžić, koja publici donosi snažan i emotivan ciklus radova velikog formata, prožet simbolikom duhovnosti i ljubavi.

Riječ je o seriji djela u kojoj se svaka slika sastoji iz dva segmenta dimenzija 70 x 90 centimetara, nastalih kombinovanjem različitih tehnika i savremenih materijala. Umjetnica u svojim radovima koristi i svakodnevne predmete poput sprejeva, kanapa, papirnih posudica i perja, gradeći slojevitu strukturu s naglašenim reljefom i bogatom simbolikom. Centralni motivi ciklusa su anđeli i njihova krila, kroz koje autorica razvija vizuelne narative o duhovnom uzdizanju, iscjeljenju i slobodi duha.

Ciklus „Krila anđela“ odlikuje se izraženom emotivnom i simboličkom dimenzijom, postignutom vještim povezivanjem boja, oblika i tekstura. Poseban pečat radovima daju reljefna krila, kao i upotreba zlatnih i srebrnih tonova, po čemu je autoričin umjetnički izraz već prepoznatljiv.

Na otvaranju izložbe govorili su, u ime organizatora JU BKC TK, Nedim Ćudić, kustos autoričine prve izložbe u Doboju, umjetnik Mišo Damjanović, autorica Selma Hadžić te Hari Ejubović, rukovodilac galerijsko-scenskih poslova u JU BKC TK, koji je i postavio izložbu. Poseban ton izložbi svojim izvedbama na gitari dao je mr. Elvis Sivčević.

Ejubović je istakao da izložba nosi snažnu poruku savremenom čovjeku i društvu.

– Izložba nas podsjeća na mnogo toga kao civilizaciju – na ljubav, milosrđe, osmijeh i lijepu riječ, na sve ono što smo vremenom zaboravili. Selma nas je kroz ove slike podsjetila upravo na te vrijednosti. Donijela je dio svog života i svoje energije kako bi u nama probudila pitanje može li svako od nas biti anđeo. Stanite ispred svake slike i zapitajte se možete li ponijeti ta krila i osobine anđela – poručio je Ejubović, na kraju čestitavši autorici i izrazivši uvjerenje da će izložba nastaviti svoj put širom Bosne i Hercegovine.

Posebnu pažnju privukao je i ambijent galerije, koji je Ejubović pažljivo osmislio kroz vizuelne efekte usklađene s tematikom izložbe, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja dodatno naglašava simboliku i emotivnu snagu radova.

Autorica Selma Hadžić naglasila je da ciklus „Krila anđela“ ima duboko lično značenje.

– Krila anđela su za mene simbol ljubavi, zaštite i vjere, ali i podsjetnik koji ljude vodi kroz teške trenutke u životu. Moja namjera je da ljudi koji posmatraju djela osjete energiju koju ona nose i da je prenesu dalje. Boje koje koristim imaju svoja značenja, a središnji dio svake slike je srce – simbol ljubavi koja iscjeljuje. Kombinacija ljubavi i krila, kao nečega božanskog, sigurna sam da na neki način djeluje iscjeljujuće na ljude – kazala je Hadžić, kaja je na otvaranju istakla posebnu vezu sa Tuzlom gdje je provela zanačajan dio života i gdje ima mnogo prijatelja.

Dodala je da je u izradi radova koristila različite prirodne i umjetno materijale, kao što su boje, sprejvi, trakice, perje, uključujući i velike količine kanapa, naglašavajući da pojedine slike sadrže i po kilometar ovog materijala. Izložba obuhvata 18 radova koncipiranih kao dvije cjeline, odnosno ukupno 36 izloženih segmenata.

Selma Hadžić se slikarstvom intenzivnije počela baviti prije nekoliko godina, kada umjetnost za nju postaje i lični oblik terapije i duhovnog izraza. Rođena je u Doboju, a danas živi i radi u Minhenu. Njena djela, prema reakcijama publike, nose snažne poruke i ostavljaju gotovo terapeutski učinak.

Izložba „Krila anđela“ ranije je predstavljena publici u Doboju, gdje je autorica imala svoju prvu samostalnu izložbu, dok tuzlansko predstavljanje donosi novu priliku ljubiteljima umjetnosti da se susretnu s ovim intimnim i jedinstvenim umjetničkim ciklusom.

Ciklus velikih formata, izrađen kombinovanim tehnikama i obogaćen reljefnim strukturama, perjem, zlatnim i srebrnim detaljima te savremenim materijalima, vodi posmatrača kroz motive duhovnog uzdizanja, slobode i unutrašnjeg iscjeljenja, zbog čega ovu izložbu svakako vrijedi posjetiti i doživjeti uživo.