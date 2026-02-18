U Tuzli otvorena izložba „Sjećanje na snove“ autorice Zinaide Katanić

U Domu mladih, u okviru Centra za kulturu Tuzla, otvorena je prva samostalna izložba slika pod nazivom „Sjećanje na snove“ autorice Zinaide Katanić. Postavka je privukla ljubitelje likovne umjetnosti i brojne posjetioce koji su imali priliku pogledati ciklus radova nastalih u proteklom periodu.

Zinaida Katanić rođena je u Tuzli, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje i provela radni vijek radeći u gradskoj upravi. Slikarstvom se počela intenzivnije baviti nakon teškog životnog iskustva i bolesti, kada se, kako navodi, okrenula ličnim interesovanjima i kreativnom izrazu. Taj period označio je početak njenog umjetničkog rada i istraživanja svijeta boja i formi.

Danas je članica Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona, ULUTK, te je učestvovala na više kolektivnih izložbi i likovnih kolonija, koje ističe kao važan prostor susreta i razmjene iskustava među umjetnicima.

U ime Centra za kulturu Tuzla prisutnima se obratila glasnogovornica ustanove Maja Hodžić, nakon čega je autorica zahvalila posjetiocima, organizatorima i porodici na podršci. Na izložbi je predstavljeno 36 slika, a postavka je otvorena za posjetioce do kraja mjeseca. Ulaz je slobodan.