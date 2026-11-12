Vučić na suđenju protiv Darka Šarića zbog pranja 20 miliona eura

Aleksandar Vučić, bivši predsjednik Srbije, bit će pozvan na sud kao svjedok u postupku protiv Darka Šarića, kojem se sudi zbog sumnje u pranje najmanje 20 miliona eura stečenih trgovinom drogom.

Odluku je donijelo sudsko vijeće Višeg suda u Beogradu, a poziv će biti upućen i Marku Parezanoviću iz Bezbjednosno-informativne agencije Srbije (BIA).

Prema informacijama koje je objavio srbijanski Insajder, odluku je na ročištu saopćio sudija Vladan Ivanković, predsjedavajući sudskog vijeća. U trenutku saopćavanja odluke optuženi su napustili sudnicu, dok su njihovi advokati ostali prisutni.

Sudski postupak protiv Šarića i njegovih saradnika vodi se pred Posebnim odjeljenjem Višeg suda u Beogradu. Tužilaštvo ih tereti da su novac pribavljen međunarodnom trgovinom narkoticima pokušali ubaciti u legalne finansijske tokove.

Riječ je o jednom od najdugotrajnijih sudskih procesa u Srbiji, budući da je optužnica podignuta još 2010. godine. Šarić je 2020. prvostepenom presudom osuđen na devet godina zatvora, ali je Apelacioni sud dvije godine kasnije ukinuo tu odluku i naložio ponovno suđenje.

Prilikom donošenja prvobitne presude sudija Siniša Petrović naveo je da je utvrđeno kako novac kojim je Šarić raspolagao potječe od prodaje kokaina. Međutim, drugostepeni sud ocijenio je da presuda sadrži nejasnoće i protivrječnosti, zbog čega je postupak vraćen na početak.

Vučićevo ime ranije se pojavilo u novinarskim istraživanjima koja su se bavila komunikacijom Šarića i njegovih saradnika putem šifrirane aplikacije Sky ECC.

Srbijanski sedmičnik Radar objavio je u oktobru prepisku u kojoj se spominju osobe pod nadimcima „Oskar“ i „Čvarak“, za koje taj medij tvrdi da se odnose na Vučića.

U objavljenim porukama navodno se razgovaralo o mogućnostima utjecaja na sudske postupke, eventualnom predsjedničkom pomilovanju i finansiranju Srpske napredne stranke. Međutim, navodi iz tih prepiski nisu sudski dokazani, niti je potvrđeno da je Vučić učestvovao u opisanim dogovorima.

Pozivanje Vučića i Parezanovića u svojstvu svjedoka ne znači da su protiv njih podignute optužnice u ovom predmetu.