Historijska pobjeda demokrata u Mississippiju: Nakon 44 godine osvojili mjesto u Senatu

Demokrata Scott Colom ostvario je historijsku pobjedu na izborima za američki Senat u saveznoj državi Mississippi, pobijedivši dosadašnju republikansku senatoricu Cindy Hyde-Smith.

Time je Demokratska stranka prvi put nakon 44 godine osvojila senatorsko mjesto u ovoj tradicionalno republikanskoj saveznoj državi.

Pobjedu je potvrdila agencija Associated Press nakon višednevnog prebrojavanja glasova s izbora održanih 3. novembra. Prema podacima nakon obrade približno 99 posto glasova, Colom je osvojio 473.336 glasova, odnosno 49,2 posto, dok je Hyde-Smith dobila 468.667 glasova ili 48,7 posto. Nezavisni kandidat Ty Pinkins osvojio je 2,1 posto glasova.

Izborna utrka bila je jedna od najneizvjesnijih u SAD-u. U izbornoj noći razlika između vodećih kandidata iznosila je svega nekoliko desetina glasova, a konačan ishod zavisio je od naknadnog prebrojavanja preostalih glasačkih listića.

Pobjeda Scotta Coloma ima i poseban historijski značaj jer će postati prvi Afroamerikanac koji predstavlja Mississippi u američkom Senatu još od perioda Rekonstrukcije nakon Američkog građanskog rata. Posljednji afroamerički senator iz ove države bio je Blanche Bruce, čiji je mandat završen 1881. godine.

Colom, koji ima 43 godine, trenutno obavlja funkciju okružnog tužioca na sjeveru Mississippija. Zanimljivo je da je upravo njegova politička protivnica Cindy Hyde-Smith ranije spriječila njegovo imenovanje za federalnog sudiju.

Bivši američki predsjednik Joe Biden nominirao je Coloma za sudijsku funkciju 2023. godine, ali je Hyde-Smith blokirala postupak imenovanja odbijanjem da dostavi potrebnu saglasnost senatskom Pravosudnom odboru. Tokom prošlogodišnje kampanje javno je isticala svoju ulogu u sprečavanju njegovog imenovanja.

Hyde-Smith je u Senatu bila od 2018. godine, kada je imenovana na upražnjeno mjesto, a potom je osvojila novi mandat. Iako su politički analitičari Mississippi dugo smatrali sigurnim uporištem republikanaca, ovogodišnji izbori donijeli su preokret.

Colomova pobjeda dodatno je ojačala demokrate na nacionalnom nivou, koji će u novom sazivu američkog Senata imati najmanje 55 mjesta.