SAD predložio Kini mehanizam za prijavu incidenata povezanih s umjetnom inteligencijom

Adin Jusufović

SAD predložio Kini mehanizam za prijavu incidenata povezanih s umjetnom inteligencijom

Američki ministar finansija Scott Bessent izjavio je da su Sjedinjene Američke Države Kini predložile uspostavljanje mehanizma za prijavu incidenata izazvanih greškama umjetne inteligencije, a koji bi mogli ugroziti nacionalnu sigurnost.

Prijedlog je predstavljen tokom razgovora Bessenta i kineskog potpredsjednika vlade He Lifenga u New Yorku, nekoliko dana prije najavljenog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga u Bijeloj kući.

Bessent je istakao da Washington želi uspostaviti jasniji okvir saradnje s Pekingom u oblasti umjetne inteligencije, posebno kada je riječ o transparentnosti i potencijalnim zajedničkim prijetnjama.

„Želimo zajedničku viziju zajedničkih ciljeva i zajedničkih prijetnji“, poručio je Bessent, naglašavajući potrebu za većom transparentnošću između SAD-a i Kine, vodećih svjetskih sila u razvoju AI tehnologije.

Tokom sastanka razgovarano je i o ekonomskim i trgovinskim pitanjima. Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer rekao je da je postavljen temelj za susret Trumpa i Xija, kao i da su dvije strane postigle dogovor o operacionalizaciji novog „Odbora za trgovinu“.

Washington i Peking također razmatraju mogućnost smanjenja carina na određene proizvode, uključujući potrošačku i poljoprivrednu robu, energente i medicinske uređaje.

Kineska državna agencija Xinhua saopćila je da su razgovori o ekonomskim i trgovinskim pitanjima bili otvoreni, detaljni i konstruktivni, dok dodatni detalji o prijedlogu vezanom za umjetnu inteligenciju nisu objavljeni.

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