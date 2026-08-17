Trump prijeti Omanu zbog Hormuškog moreuza: “Sravnit ću vas sa zemljom”

Adin Jusufović
sad/ trumpove carine
Foto: Internet

Američki predsjednik Donald Trump iznio je nove tvrdnje i prijetnje u vezi s ratom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, govoreći za Fox News o aktuelnoj situaciji.

Trump je zaprijetio Omanu ozbiljnim vojnim odgovorom ukoliko ta zemlja, kako je rekao, pokuša ometati američke interese u Hormuškom moreuzu.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Teheran saopćio da je s Omanom postignut dogovor u vezi s plovnim putem kroz ovaj strateški važan moreuz.

Američki predsjednik je u intervjuu tvrdio i da je njegova administracija uspostavila direktan, tajni kanal komunikacije s Iranskom revolucionarnom gardom, IRGC-om.

Govoreći o pripadnicima IRGC-a, Trump ih je opisao kao dobre pregovarače, ali je istovremeno uputio i oštre poruke na njihov račun.

Dodao je da nema određen rok za završetak rata s Iranom te da mu se, kako je naveo, ne žuri s okončanjem sukoba, prenosi Sky News.

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