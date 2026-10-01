VSTV BiH imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija, tri sutkinje u Kantonalni sud u Tuzli

Ali Huremović
VSTV BiH imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija, tri sutkinje u Kantonalni sud u Tuzli

VSTV BiH danas je imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija na državnom i federalnom nivou, među kojima su i tri nove sutkinje Kantonalnog suda u Tuzli.

Na ove pozicije imenovane su Alvira Selimović Halilčević, Ljiljana Stevanović i Azra Bojić.

Na pozicije sudija Suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Eldina Biuk.

Na nivou Federacije BiH, Kenan Hodžić imenovan je za predsjednika Općinskog suda u Sarajevu, dok je Suada Salkić imenovana za zamjenicu glavnog tužioca Federalnog tužilaštva FBiH. Adis Husić i Alen Šabić imenovani su za zamjenike glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

U Kantonalni sud u Sarajevu imenovani su Ivana Kulić, Mirela Hajder, Svjetlana Granzov, Predrag Skoko, Mahir Omanović i Dragan Mirjanić.

Samil Ramić imenovan je za sudiju Kantonalnog suda u Zenici, dok su Marija Šimić i Aida Hidović imenovane za sutkinje Kantonalnog suda u Mostaru.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH naveli su da su pri imenovanju uzimani u obzir stručno znanje, radno iskustvo i rezultati, dosadašnji profesionalni rad, sposobnost nepristrasnog i odgovornog obavljanja funkcije, profesionalni ugled i iskustvo na rukovodećim poslovima.

Prilikom imenovanja, VSTV BiH primjenjuje i ustavne odredbe koje se odnose na jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te vodi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

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