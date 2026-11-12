Šest medalja za BiH na međunarodnom takmičenju u adaptivnom džudou

Adaptivni džudo u BiH ostvario je novi međunarodni uspjeh nakon što su bosanskohercegovački takmičari na turniru „Belgrade Adapted Judo Competition 2026“ u Beogradu osvojili ukupno šest medalja, četiri srebrne i dvije bronzane. Svih šest predstavnika Bosne i Hercegovine završilo je takmičenje na pobjedničkom postolju.

Bosnu i Hercegovinu predstavljali su sportisti iz četiri džudo kluba, a svaki od njih uspio je osvojiti medalju u svojoj konkurenciji.

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Srebrne medalje osvojili su Jelena Pušara i Andrej Damjanović iz Džudo kluba Katana iz Istočnog Sarajeva, Pavle Pavlović iz Džudo kluba Kodokan iz Banje Luke te Husejn Šabanović iz Džudo kluba Nippon iz Sarajeva.

Bronzanim medaljama okitile su se Teodora Granić, također članica Džudo kluba Katana iz Istočnog Sarajeva, i Marina Tomić iz Džudo kluba Sokolovi iz Zvornika.

Adaptivni džudo u BiH bilježi nove međunarodne uspjehe

Rezultat iz Beograda nastavak je uspješnih nastupa bosanskohercegovačkih sportista u inkluzivnom džudou. Na takmičenju Specijalne olimpijade održanom ranije ove godine u Sarajevu osvojeno je još pet medalja.

Time su takmičari iz Bosne i Hercegovine na ova dva takmičenja osvojili ukupno 11 medalja, što pokazuje napredak u razvoju adaptivnog džudoa i radu klubova koji uključuju sportiste s različitim sposobnostima.

Adaptivni džudo omogućava osobama s invaliditetom bavljenje ovim sportom kroz prilagođene uslove treninga i takmičenja, uz naglasak na ravnopravno učešće i razvoj sportskih vještina.

Uspjeh šest bosanskohercegovačkih predstavnika u Beogradu još je jedan rezultat rada sportista i njihovih trenera, kao i klubova koji razvijaju adaptivni džudo u BiH.