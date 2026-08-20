Toni Miletić osvojio bronzu u Limi i nastavio put prema Olimpijskim igrama

Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Panamerican Openu Lima 2026, održanom 18. augusta u glavnom gradu Perua.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine tokom takmičarskog dana ostvario je tri pobjede i jedan poraz, a u odlučujućoj borbi za bronzu savladao je Kanađanina Guillaumea Gaulina.

Osvajanjem medalje Miletić je došao i do novih bodova za svjetsku ranking listu, što je posebno važno u njegovoj borbi za ostvarivanje olimpijske norme za Olimpijske igre Los Angeles 2028.

Novi bodovi na putu prema Los Angelesu

Rezultat iz Lime nastavak je dobrih nastupa bh. džudiste na međunarodnoj sceni, gdje mu je jedan od glavnih ciljeva prikupljanje što većeg broja bodova i napredovanje na svjetskoj i olimpijskoj ranking listi.

Iz Džudo saveza Bosne i Hercegovine poručili su da bronzana medalja predstavlja još jedan vrijedan rezultat bh. džuda i potvrdu da reprezentativci BiH mogu konkurisati na velikim međunarodnim takmičenjima.

Čestitke su upućene Toniju Miletiću i njegovom stručnom timu, uz želju za uspješan nastavak takmičarske sezone i puta prema Olimpijskim igrama 2028. godine.