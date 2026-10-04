Objavljeni preliminarni rezultati za Parlament FBiH

SDA trenutno ima najviše glasova za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, pokazuju preliminarni rezultati nakon 89,45 posto obrađenih biračkih mjesta. Stranka demokratske akcije osvojila je 212.506 glasova, odnosno 30,63 posto.

Na drugom mjestu je SDP BiH sa 105.959 glasova ili 15,27 posto, dok koalicija okupljena oko HDZ-a BiH ima 96.380 glasova, što predstavlja 13,89 posto podrške.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu prema trenutnim rezultatima ima 62.270 glasova ili 8,97 posto. Koalicija NiP, SDBiH i SPUBiH osvojila je 45.143 glasa, odnosno 6,51 posto, dok koalicija DF/GS ima 41.846 glasova ili 6,03 posto.

Parlament FBiH: Više stranaka iznad izbornog praga

NES BiH sa partnerima osvojio je 28.018 glasova ili 4,04 posto, dok Naša stranka ima 26.659 glasova, odnosno 3,84 posto. Koalicija HDZ 1990 prema trenutnom presjeku ima 3,39 posto glasova.

Prema ovim preliminarnim rezultatima, SDA, SDP BiH, HDZ BiH i partneri, SBiH, koalicija NiP, SDBiH i SPUBiH, DF/GS, NES BiH i partneri te Naša stranka trenutno su iznad izbornog praga od tri posto. Koalicija HDZ 1990 također je prema trenutnom presjeku iznad tog praga.

Rezultati još nisu konačni, jer obrada svih biračkih mjesta nije završena. Konačan broj glasova i raspodjela mandata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH bit će poznati nakon završetka brojanja i potvrđivanja rezultata izbora.