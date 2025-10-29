Tragedija kod Novog Sada: Kombi s djecom sletio s puta, jedno dijete poginulo

Jedno dijete je poginulo, a sedmoro djece je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko pola četiri na auto-putu Beograd – Novi Sad, prenosi N1.

Kombi koji je prevozio djecu probio je zaštitnu ogradu i sletio u kanal, neposredno nakon naplatne rampe.

Prema informacijama MUP-a, do nesreće je došlo iz još neutvrđenih razloga, kada se kombi marke „Opel Vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, prevrnuo. Vozilom je upravljao S. S. (1982), koji je nakon nesreće prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine sa višestrukim povredama. Alkotestiranjem je utvrđeno da nije bio pod dejstvom alkohola.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnika uzrasta od 13 do 16 godina, članova džudo kluba „Partizan“ iz Beograda, koji su se vraćali sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Sedmoro povrijeđene djece prevezeno je u Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine. Kako je saopšteno iz Dečje bolnice u Novom Sadu, dvoje djece je smješteno u jedinicu intenzivne njege – jedno ima povredu vratne kičme i transportovano je za Beograd, dok je drugom urađena obrada rana i nalazi se u stabilnom stanju. Ostalih petoro djece zadržano je na odjeljenju radi posmatranja i nisu vitalno ugroženi.