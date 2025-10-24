Džudisti iz 31 zemlje stižu na Sarajevo European Judo Open 2025

Bosna i Hercegovina će 25. i 26. oktobra biti domaćin Sarajevo European Judo Opena 2025 u sklopu Europa Judo Toura koji se boduje za svjetsku ranking listu, a kasnije i za olimpijsku ranking listu.

Upravo je glavni grad naše zemlje bio domaćin prvog turnira Europa Judo Toura prije tri godine.

European Open 2025 bit će održan u Areni Hills na Ilidži, a okupit će više od 20 takmičarki i takmičara iz 31 zemlje.

– European Open je jako važan događaj u kalendaru Evropske džudo unije (EJU), a itekako je bitan za Džudo savez Bosne i Hercegovine, kao tehničkog organizatora. Takmičenja poput ovog u velikoj mjeri promovišu našu zemlju, naše sportiste i daju im priliku da se oproboaju u borbi s vrhunskim džudistima iz cijelog svijeta – kazala je Arijana Jaha, generalni sekretar Džudo saveza BiH.

Bosnu i Hercegovinu će na ovom takmičenju predstavljati ukupno 19 takmičara, 15 u muškoj i četiri u ženskoj konkurenciji.

Jedan od sedam džudistkinja koje će nastupiti na European Openu je i Anđela Samardžić, koja se prije dvije godine okitila zlatom na ovom takmičenju, dok se krajem septembra okitila srebrom na Evropskom kupu za seniore u Skoplju.

– Nastup pred domaćom publikom uvijek je poseban izazov. Nastojati ću da se maksimalno potrudim kako bih ponovila rezultat od prije dvije godine kada sam osvojila zlato, a vjerujem da će i moje kolegice i kolege uložiti maksimalan trud kako ti ostvarili što bolje rezultate – poručila je Anđela Samardžić, čija je starija sestra i bh. olimpijka Aleksandra Samardžić također prijavljena za nastup na European Openu.

Iz Džudo saveza BiH naglasili su da će 2026. godina biti posebno izazovna za njih, te da ih u sljedećoj godini očekuje organizacija nekoliko jako važnih međunarodnih takmičenja.

Sarajevo European Open 2025 počinje u subotu, a prve borbe su na rasporedu od 10 sati, dok je finalni blok na programu od 14 sati.