Preliminarna projekcija mandata za Skupštinu TK

RTV SLON

Prema preliminarnim rezultatima izbora za Skupštinu TK, evo preliminarne projekcije broja mandata:

 

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