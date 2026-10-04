Naslovna - Tuzla i TK - Preliminarna projekcija mandata za Skupštinu TK Preliminarna projekcija mandata za Skupštinu TK RTV SLON04.10.2026. 21:20 Prema preliminarnim rezultatima izbora za Skupštinu TK, evo preliminarne projekcije broja mandata:<br /> Dodajte RTV Slon među omiljene izvore na Googleu › DijelitiFacebookXPinterestWhatsAppViber TagsSkupština TKpročitajte i ovo VijestiPreliminarni rezultati za Skupštinu TK: SDA osvojila više od trećine glasova 04.10.2026. 21:04 Tuzla i TKOd Predsjedništva BiH do Skupštine TK: Šta birač zapravo bira? 04.10.2026. 07:00 Vijesti/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo 31. august? 31.08.2026. 19:16 Tuzla i TKSkupština TK odlučila: Kandidatima se mora omogućiti izlazak na vozački ispit 31.08.2026. 14:14 Tuzla i TKSkupština TK danas o turističkim zajednicama, budžetu i radu javnih ustanova 31.08.2026. 08:53 VijestiSutra 62. sjednica Skupštine TK: Pred zastupnicima 12 tačaka dnevnog reda 30.08.2026. 13:42 Tuzla i TKSkupština TK: Poređenje izbornih rezultata 2026. i 2022. godine 04.10.2026. 21:17 VijestiPreliminarni rezultati za Skupštinu TK: SDA osvojila više od trećine glasova 04.10.2026. 21:04 BiHObjavljeni preliminarni rezultati za Parlament FBiH 04.10.2026. 20:59 BiHSDA ima najviše glasova za Predstavnički dom PSBiH 04.10.2026. 20:50 VijestiNa području TK evidentirane 22 prijave nepravilnosti tokom izbornog dana 04.10.2026. 20:46 Učitati više