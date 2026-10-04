SDA ima najviše glasova za Predstavnički dom PSBiH

SDA trenutno ima najviše glasova u utrci za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pokazuju preliminarni rezultati nakon oko 80 posto obrađenih biračkih mjesta. Riječ je o prvim nepotpunim rezultatima Općih izbora, a odnos političkih subjekata može se mijenjati kako bude nastavljena obrada podataka. Opći izbori danas obuhvataju i izbor zastupnika u državnom parlamentu.

Prema trenutnim podacima, SDA je osvojila 186.675 glasova, dok SNSD ima 151.032 glasa. SDP BiH je na 91.886 glasova, a HDZ BiH na 83.834.

Pokret sigurna Srpska Stanivuković osvojio je 53.448 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 51.356, a SDS 50.328 glasova. Narod i pravda trenutno ima 39.535 glasova, dok je Demokratska fronta osvojila 36.976.

Rezultati za Parlamentarnu skupštinu BiH još nisu konačni

Hrvatska petorka prema ovom presjeku ima 27.967 glasova, NES 24.746, Naša stranka 23.384, a Lista za pravdu i red 20.405 glasova.

DNS je osvojio 19.829 glasova, BHI KF 7.861, dok SBB prema dosadašnjim rezultatima ima 7.513 glasova.

Riječ je o preliminarnim rezultatima nakon oko 80 posto obrađenih biračkih mjesta, pa će konačan broj glasova i raspodjela mandata biti poznati nakon završetka obrade svih biračkih mjesta i potvrđivanja rezultata od Centralne izborne komisije BiH.