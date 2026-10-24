CIK objavio imena zastupnika koji ulaze u Parlamentarnu skupštinu BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je rezultate općih izbora za Parlamentarnu skupštinu BiH i objavila imena zastupnika koji su osvojili mandate. Prema objavljenim rezultatima, najviše mandata pripalo je Stranci demokratske akcije (SDA), koja je osvojila devet mjesta.

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) osvojio je šest mandata, a Socijaldemokratska partija BiH (SDP) pet. HDZ BiH ima četiri mandata, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila tri.

Narod i Pravda, Demokratska fronta i PSS osvojili su po dva mandata, dok su po jedan mandat dobili NS, DNS, NES, DEMOS, Ujedinjena Srpska, HDZ 1990 i Lista za pravdu i red. U objavljenom pregledu navedeni su i predstavnici SDS-a, koji ima dva mandata.

Ko ulazi u Parlamentarnu skupštinu BiH?

SDA će u Parlamentarnoj skupštini BiH predstavljati Haris Zahiragić, Muamer Zukić, Midhat Čaušević, Mirsad Zaimović, Melika Mahmutbegović, Refik Lendo, Šemsudin Dedić, Šerif Špago i Mirela Avdić.

Mandate SNSD-a osvojili su Srđan Amidžić, Snježana Novaković-Bursać, Obren Petrović, Sanja Vulić, Sandra Erkić i Radovan Višković.

Iz SDP-a BiH u Parlamentarnu skupštinu ulaze Albin Muslić, Jamin Imamović, Zukan Helez, Saša Magazinović i Azra Okić.

HDZ BiH predstavljat će Marinko Čavara, Predrag Kožul, Antea Čilić i Borjana Krišto, dok su iz Stranke za BiH mandate osvojili Džemal Smajić, Zijad Krnjić i Amra Švrakić.

Narod i Pravdu predstavljat će Elmedin Konaković i Denis Zvizdić, a Demokratsku frontu Zlatan Begić i Dženan Džonlagić.

Iz PSS-a su navedeni Branislav Borenović i Igor Radojičić, dok SDS predstavljaju Želimir Nešković i Darko Babalj.

Prema objavljenom spisku, NS će predstavljati Sabina Ćudić, DNS Nenad Nešić, NES Jasmin Emrić, DEMOS Nedeljko Jović, a Ujedinjenu Srpsku Milan Petković. Jedan mandat osvojili su i Nenad Grković iz Liste za pravdu i red te Ilija Cvitanović iz HDZ-a 1990.