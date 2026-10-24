Ekstremne vrućine u Evropi odnijele više od 50.000 života tokom ljeta 2026. godine

Ekstremne vrućine koje su tokom ljeta 2026. godine zahvatile Evropu povezane su sa smrću više od 50.000 ljudi u evropskim gradovima. Prema novom istraživanju objavljenom u naučnom časopisu Nature Health, oko dvije trećine procijenjenih smrtnih slučajeva, odnosno više od 32.600, može se pripisati klimatskim promjenama.

Istraživanje pokazuje da je ovo ljeto bilo najsmrtonosnije u posljednjih 26 godina kada je riječ o posljedicama visokih temperatura. Naučnici upozoravaju da je glavni pokretač klimatskih promjena sagorijevanje fosilnih goriva, koje doprinosi zagrijavanju planete.

„S priličnom sigurnošću možemo reći da je ljeto 2026. vjerovatno bilo najsmrtonosnije do sada kada je riječ o smrtnim slučajevima povezanim s vrućinama u velikom dijelu Evrope“, izjavila je Clair Barnes, istraživačica ekstremnih vremenskih pojava i klimatskih promjena s Imperial Collegea u Londonu.

Visoke temperature obilježile su period od kraja maja do kraja augusta. U zapadnoj Evropi zabilježeno je najtoplije ljeto do sada, s temperaturama oko 2,9 stepeni Celzijusa iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine. Tokom pojedinih dana u nekim zemljama temperature su bile više od uobičajenih vrijednosti za čak 12 stepeni.

Kako bi procijenili broj smrtnih slučajeva, istraživači su analizirali temperature u 854 grada u 30 evropskih zemalja. Uporedili su stvarne vremenske uslove s onima koji bi se očekivali u svijetu bez klimatskih promjena, a zatim primijenili modele zasnovane na naučnim podacima o povezanosti visokih temperatura i smrtnosti.

Prema njihovoj procjeni, u posmatranim gradovima od posljedica vrućina umrla je 50.391 osoba. Analizirani gradovi obuhvataju oko 40 posto stanovništva posmatranih zemalja, zbog čega se rezultati odnose na obuhvaćena područja, a ne na cjelokupno stanovništvo Evrope.

Najviše su pogođeni južni i zapadni dijelovi kontinenta, ali su hiljade smrtnih slučajeva zabilježene i u sjevernoj Evropi, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo.

Istraživači upozoravaju da će se posljedice klimatskih promjena pogoršavati ukoliko vlade ne uvedu brže i usklađenije mjere za smanjenje emisija i ograničavanje globalnog zagrijavanja.