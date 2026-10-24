Benzin od jutros jeftiniji u Tuzli, jedna kompanija značajnije snizila cijenu

Cijene benzina u Tuzli od jutros su nešto niže na pojedinim benzinskim pumpama, a prema podacima iz aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, većina zabilježenih pojeftinjenja iznosi od dva do sedam feninga po litru. Ipak, jedna kompanija odlučila se na znatno veće sniženje.

Najveće pojeftinjenje među prikazanim benzinskim pumpama zabilježeno je na pumpi Bingo Petrol u Bosanskoj poljani, gdje je cijena benzina Super 95 snižena za 15 feninga po litru. Litar ovog goriva sada košta 3,19 KM, što je ujedno i najniža cijena među pumpama obuhvaćenim pregledom.

Na benzinskoj pumpi G-Petrol u Bulevaru 2. korpusa Armije BiH cijena benzina Super 95 iznosi 3,21 KM, nakon pojeftinjenja od šest feninga. Na lokaciji u Industrijskoj ulici 1 cijena je 3,25 KM, što predstavlja smanjenje od sedam feninga.

Istovremeno, na pojedinim pumpama zabilježeno je i poskupljenje. Tako je na pumpi Robni terminal u Bosanskoj poljani cijena benzina Super 95 povećana za 51 fening i sada iznosi 3,37 KM, dok je na pumpi Belamionix u Šićima litar ovog goriva skuplji za četiri feninga i košta 3,39 KM.

Kada je riječ o aditiviranom benzinu Super 95, cijene na prikazanim pumpama INA i Energopetrol kreću se od 3,39 do 3,43 KM po litru. Zabilježena su sniženja od tri do četiri feninga.

Podaci pokazuju da među benzinskim pumpama u Tuzli i dalje postoje razlike u cijenama goriva, pa vozači za isti tip benzina mogu platiti različite iznose, zavisno od mjesta na kojem toče gorivo.