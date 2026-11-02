Nafta pojeftinila: Hoće li pasti i cijene goriva u BiH?

Cijene goriva u BiH mogle bi krenuti naniže ukoliko se nastavi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, gdje je danas zabilježeno pojeftinjenje od približno tri posto. Ipak, vozači ne bi trebali očekivati da će se ova promjena odmah odraziti na benzinske pumpe, jer konačne cijene zavise od više faktora, uključujući nabavne troškove i zalihe distributera.

Cijena sirove nafte Brent s isporukom u januaru pala je danas na približno 110 dolara po barelu, nakon izvještaja o diplomatskim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa za smirivanje sukoba s Iranom. Istovremeno, američka nafta WTI pojeftinila je na oko 101 dolar po barelu.

Vijesti o mogućem nastavku diplomatskih pregovora smanjile su zabrinutost investitora zbog novih vojnih udara i mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom s Bliskog istoka.

Kada bi cijene goriva u BiH mogle početi padati?

Iako pojeftinjenje sirove nafte predstavlja povoljan signal za potrošače, to ne znači da će benzin i dizel u Bosni i Hercegovini automatski pojeftiniti za isti procenat.

Benzinske pumpe gorivo nabavljaju po veleprodajnim cijenama, a dio njihovih zaliha kupljen je ranije, kada su cijene bile više. Zbog toga se promjene na međunarodnom tržištu uglavnom prenose na maloprodajne cijene s određenim vremenskim odmakom.

Pored cijene sirove nafte, na iznos koji građani plaćaju utiču cijene prerađenih naftnih derivata, kurs američkog dolara, troškovi transporta, akcize, PDV i trgovačke marže.

Ako se pad na svjetskom tržištu nastavi i dovede do nižih nabavnih cijena, može se očekivati postepeno pojeftinjenje goriva i na domaćim pumpama. Međutim, za sada nema potvrđenih najava kada bi do toga moglo doći niti za koliko bi cijene mogle biti smanjene.

Koliko trenutno koštaju benzin i dizel?

Prema posljednjem dostupnom pregledu portala CijeneGoriva.ba, prosječna cijena dizela na praćenim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini iznosi oko 3,81 KM po litru, dok je prosječna cijena benzina Super 95 približno 3,34 KM.

U odnosu na prethodnu sedmicu dizel je skuplji za oko jedan posto, dok je benzin Super 95 jeftiniji za približno 1,4 posto.

Ovi podaci pokazuju da se promjene cijena ne odvijaju jednako za sve vrste goriva, a razlike postoje i između pojedinih benzinskih pumpi.

U Federaciji BiH i dalje je na snazi odluka o ograničavanju maksimalnih trgovačkih marži za standardne neaditivirane naftne derivate. Maksimalna marža u veleprodaji iznosi 0,06 KM po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 KM.

Ograničenje marži ne znači da su cijene goriva fiksne, već da trgovci prilikom njihovog formiranja moraju poštovati propisane granice zarade.

Hoće li pad cijena nafte potrajati?

Daljnje kretanje cijena zavisit će prvenstveno od političkih i sigurnosnih prilika na Bliskom istoku, kao i odluka najvećih svjetskih proizvođača nafte.

Grupa OPEC+ tokom vikenda odlučila je da u decembru zadrži nepromijenjene proizvodne kvote. Ova odluka donesena je u trenutku kada sukobi u regiji i dalje predstavljaju rizik za izvoz nafte i sigurnost važnih pomorskih pravaca.

Ukoliko diplomatski napori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana doprinesu smirivanju situacije, to bi moglo smanjiti pritisak na svjetske cijene nafte. S druge strane, nastavak sukoba ili novi poremećaji u isporukama mogli bi ponovo dovesti do poskupljenja.

Za vozače u Bosni i Hercegovini najvažnije će biti hoće li se današnji pad cijena na svjetskom tržištu zadržati dovoljno dugo da utiče na nabavne cijene goriva kod domaćih distributera.