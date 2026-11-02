Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, očuvanje postojećih radnih mjesta i razvoj samostalnih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine odobreno je više od osam miliona KM. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je rezultate Javnog poziva od 5. augusta 2026. godine, prema kojima je za finansiranje i sufinansiranje različitih programa odobreno ukupno 8.047.857,76 KM.

Odluku o raspodjeli sredstava Upravni odbor Fonda donio je 28. oktobra u Sarajevu, a podršku je dobilo ukupno 567 prijava raspoređenih u pet programskih cjelina.

Sredstva su namijenjena privrednim društvima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, zaštitnim radionicama, organizacijama osoba sa invaliditetom, ali i pojedincima koji obavljaju samostalnu djelatnost ili žele unaprijediti svoje profesionalne vještine.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Najviše prijava za samostalne djelatnosti

Najveći broj odobrenih prijava odnosi se na podršku osobama sa invaliditetom koje samostalno obavljaju registrovanu djelatnost. U okviru LOT-a IV odobreno je 348 prijava, čime Fond nastoji pomoći očuvanju postojećih poslovnih aktivnosti i ekonomske samostalnosti korisnika.

Za očuvanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima i zaštitnim radionicama, kroz LOT I, podržano je 100 prijava.

Sredstva za razvoj privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i zaštitnih radionica odobrena su kroz LOT II za 72 prijave. Ovaj program usmjeren je na jačanje proizvodnih, tehničkih i poslovnih kapaciteta, s ciljem stvaranja stabilnijih uslova za rad.

U okviru LOT-a III, koji obuhvata profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom koje samostalno apliciraju, podršku su dobila 33 korisnika. Sredstva su namijenjena sticanju novih znanja, usavršavanju vještina i poboljšanju mogućnosti za uključivanje na tržište rada.

Preostalih 14 odobrenih prijava odnosi se na LOT V, kojim se podržava održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom u njihovim organizacijama.

Raspoređeno gotovo 97 posto planiranih sredstava

Od ukupno planiranih 8,3 miliona KM, Fond je kroz ovaj javni poziv rasporedio gotovo 97 posto raspoloživih sredstava.

Prema objavljenim rezultatima, podršku su dobile sve prijave koje su ispunjavale propisane uslove Javnog poziva.

Programi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom usmjereni su na očuvanje radnih mjesta, jačanje poslovnih kapaciteta i stvaranje mogućnosti za dugoročnu ekonomsku samostalnost korisnika.

Iz Fonda ističu da ovakva ulaganja doprinose smanjenju prepreka s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju prilikom zapošljavanja i profesionalnog razvoja.

Poslodavce, organizacije i osobe sa invaliditetom pozvali su da nastave pratiti javne pozive i programe podrške kako bi iskoristili dostupne mogućnosti finansiranja i profesionalnog usavršavanja.