Otvoren poziv za žene iz BiH: Ideathon „Nije za baciti“ donosi 3.000 KM za najbolju ideju

Fondacija 787, uz podršku Vlade Švicarske i u saradnji sa Sarajevo School of Science and Technology (SSST), organizuje dvodnevni Ideathon „Nije za baciti“, posvećen razvoju poslovnih ideja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

Ideathon će biti održan 30. i 31. oktobra u prostorijama SSST-a u Sarajevu, a namijenjen je ženama iz cijele Bosne i Hercegovine koje žele svoje ideje pretvoriti u konkretne i tržišno održive poslovne koncepte.

Učesnice će tokom programa imati priliku razvijati rješenja koja produžavaju vijek korištenja proizvoda, kreirati nove proizvode od materijala koji bi inače završili kao otpad, osmisliti višekratna i biorazgradiva rješenja te pronaći druge načine za ponovno uključivanje resursa u cirkularni tok.

Poseban fokus bit će na razvoju poslovnog modela, prodaji, digitalizaciji i principima cirkularne ekonomije. Timovi će uz podršku mentora i stručnjaka raditi na konkretnim rješenjima koja mogu unaprijediti postojeći biznis, pokrenuti novi ili biti testirana na tržištu.

Program učesnicama donosi i mogućnost umrežavanja, razmjene iskustava, uvida u tržišne trendove i primjere održivih poslovnih praksi, kao i priliku da svoje ideje predstave stručnom žiriju. Za pobjednički tim predviđena je nagrada od 3.000 KM, namijenjena testiranju ili daljem razvoju ideje, uz promociju pobjedničkog rješenja putem kanala Fondacije 787 i njenih partnera.

Na Ideathon se mogu prijaviti državljanke Bosne i Hercegovine starije od 18 godina, bez obzira na to da li su preduzetnice, kreativke ili studentice. Prijave su otvorene za žene koje žele povezivati znanja iz različitih oblasti i razvijati komercijalne ideje povezane sa cirkularnom ekonomijom i održivim razvojem.

Učesnice se mogu prijaviti individualno ili u timovima od dvije do pet osoba. Za individualne prijave Fondacija 787 će formirati timove, dok timovi koji se prijavljuju već formirani moraju raditi na ideji koja će biti razvijena upravo tokom Ideathona. Prethodno razvijene ili već razrađene ideje neće biti prihvaćene.

Od odabranih učesnica očekuje se aktivno prisustvo tokom cijelog programa. Učešće je besplatno, a Fondacija 787 pokriva organizacijske troškove, kao i troškove putovanja i smještaja za učesnice iz drugih dijelova BiH.

Prijave su otvorene do 23. oktobra do 12 sati, a odabrane učesnice bit će obaviještene najkasnije do 26. oktobra. Prije početka Ideathona bit će organizovana i online info sesija.

Fizičko prisustvo u Sarajevu predviđeno je 30. oktobra od 12:30 sati i 31. oktobra od 9 do 18 sati.

Fondacija 787 navodi da kroz svoje programe već jedanaest godina podržava preduzetnike i preduzetnice iz cijele BiH, s fokusom na razvoj biznisa, inovativnih ideja i izlazak na inostrana tržišta.

Dodatne informacije o programu dostupne su putem e-maila [email protected], dok se prijave vrše putem prijavnog obrasca.