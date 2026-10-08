Tuzla objavila drugi javni poziv za obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri

Ali Huremović
Tuzla objavila drugi javni poziv za obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri
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Obnova fasada u Tuzli ponovo je u fokusu gradskih programa podrške, nakon što je Služba civilne zaštite Grada Tuzle danas, 8. oktobra, objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih obnovi fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri.

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Grada Tuzle, a zainteresovani mogu preuzeti kompletnu dokumentaciju i obrasce potrebne za prijavu.

Obnova fasada u Tuzli: Gdje pronaći javni poziv?

Služba civilne zaštite Grada Tuzle objavila je da su tekst drugog javnog poziva i pripadajući obrasci dostupni na zvaničnoj web stranici Grada.

Zainteresovani mogu pregledati uslove za dodjelu sredstava, potrebnu dokumentaciju i način prijavljivanja putem zvanične stranice javnih poziva Grada Tuzle.

Rok za prijavljivanje iznosi 30 dana od objave javnog poziva, odnosno od 8. oktobra 2026. godine.

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