Grad Tuzla objavio je danas listu korisnika novčane podrške za zapošljavanje ranjivih kategorija stanovništva u 2026. godini.

Riječ je o sredstvima iz gradskog budžeta namijenjenim privrednim subjektima koji zapošljavaju osobe iz ranjivih kategorija.

Listu je utvrdila Komisija za ocjenu prijava pristiglih na javni poziv za dodjelu sredstava samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području Tuzle.

Cilj programa je pružanje finansijske podrške privrednim subjektima koji zapošljavaju pripadnike ranjivih kategorija stanovništva, čime se nastoji olakšati njihovo uključivanje na tržište rada.

Lista odabranih korisnika objavljena je na službenoj internet stranici Grada Tuzle, kao i na oglasnoj ploči Gradske uprave.

Građani i privredni subjekti koji su učestvovali u javnom pozivu mogu provjeriti rezultate putem dokumenta koji je objavila Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu.

Kompletnu listu korisnika možete pogledati ovdje:

Lista odabranih korisnika novčane podrške (PDF)