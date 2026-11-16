Sanja Vulić nema ništa protiv Bošnjaka, podržava Ninu Bukejlović

RTV SLON
Sanja Vulić nema ništa protiv Bošnjaka, podržava Ninu Bukejlović
Sanja Vulić nema ništa protiv Bošnjaka, podržava Ninu Bukejlović

Sanja Vulić, šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, stala je u odbranu Nine Bukejlović nakon polemika o njenom nacionalnom izjašnjavanju. Bukejlović je danas izabrana za potpredsjednicu Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, na prijedlog SNSD-a.

Reakcije su uslijedile zbog činjenice da se Bukejlović ranije izjašnjavala kao Srpkinja, dok se od 2018. godine izjašnjava kao Bošnjakinja. Vulić smatra da nacionalni identitet treba biti stvar ličnog izbora, a ne predmet javnih osuda.

Sanja Vulić: Svako ima pravo na vlastiti identitet

U izjavi za agenciju Srna, Vulić je navela da Bukejlović po ocu ima srpsko, a po majci bošnjačko porijeklo, zbog čega smatra da ima pravo njegovati oba porodična korijena i samostalno odlučivati o nacionalnom izjašnjavanju.

“Od kada je to postalo problem i ko ima pravo da određuje koliko je neko Srbin, a koliko Bošnjak”, upitala je Vulić.

Sanja Vulić kritikovala je i medijske reakcije na izbor Bukejlović, smatrajući da se umjesto njenog političkog rada i rezultata u prvi plan stavlja pitanje ličnog identiteta.

Osvrnula se i na položaj žena u politici, navodeći da su političarke često izložene kritikama bez obzira na način na koji nastupaju u javnosti. Poručila je da Bukejlović ima njenu podršku i pravo da poštuje porijeklo oba roditelja.

Nina Bukejlović je članica SNSD-a iz Doboja, a funkciju potpredsjednice Narodne skupštine RS-a iz reda bošnjačkog naroda obavljala je i od septembra 2025. godine, kada je na toj poziciji zamijenila Mirsada Duratovića iz SDP-a.

Njeno nacionalno izjašnjavanje i ranije je izazivalo političke i pravne rasprave. Apelaciono vijeće Suda BiH 2018. godine odlučilo je da ne može dobiti mandat u Narodnoj skupštini RS-a, nakon što se na lokalnim izborima 2016. godine izjasnila kao Srpkinja.

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