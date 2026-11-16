Sanja Vulić, šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, stala je u odbranu Nine Bukejlović nakon polemika o njenom nacionalnom izjašnjavanju. Bukejlović je danas izabrana za potpredsjednicu Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, na prijedlog SNSD-a.

Reakcije su uslijedile zbog činjenice da se Bukejlović ranije izjašnjavala kao Srpkinja, dok se od 2018. godine izjašnjava kao Bošnjakinja. Vulić smatra da nacionalni identitet treba biti stvar ličnog izbora, a ne predmet javnih osuda.

Sanja Vulić: Svako ima pravo na vlastiti identitet

U izjavi za agenciju Srna, Vulić je navela da Bukejlović po ocu ima srpsko, a po majci bošnjačko porijeklo, zbog čega smatra da ima pravo njegovati oba porodična korijena i samostalno odlučivati o nacionalnom izjašnjavanju.

“Od kada je to postalo problem i ko ima pravo da određuje koliko je neko Srbin, a koliko Bošnjak”, upitala je Vulić.

Sanja Vulić kritikovala je i medijske reakcije na izbor Bukejlović, smatrajući da se umjesto njenog političkog rada i rezultata u prvi plan stavlja pitanje ličnog identiteta.

Osvrnula se i na položaj žena u politici, navodeći da su političarke često izložene kritikama bez obzira na način na koji nastupaju u javnosti. Poručila je da Bukejlović ima njenu podršku i pravo da poštuje porijeklo oba roditelja.

Nina Bukejlović je članica SNSD-a iz Doboja, a funkciju potpredsjednice Narodne skupštine RS-a iz reda bošnjačkog naroda obavljala je i od septembra 2025. godine, kada je na toj poziciji zamijenila Mirsada Duratovića iz SDP-a.

Njeno nacionalno izjašnjavanje i ranije je izazivalo političke i pravne rasprave. Apelaciono vijeće Suda BiH 2018. godine odlučilo je da ne može dobiti mandat u Narodnoj skupštini RS-a, nakon što se na lokalnim izborima 2016. godine izjasnila kao Srpkinja.