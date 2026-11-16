Studentska lista predstavila plan za BiH: Drugi ljudi, ista ideologija

Adin Jusufović
Studentska lista planira ograničiti rijaliti programe na 45 minuta

Studentska lista u Srbiji predstavila je vanjskopolitički program koji je izazvao reakcije u Bosni i Hercegovini, posebno zbog stavova o Republici Srpskoj, nadležnostima državnih institucija i ulozi visokog predstavnika.

Iako je studentski pokret ranije naglašavao važnost regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, pojedini dijelovi njegovog političkog programa pokazuju sličnosti s dosadašnjom politikom Beograda prema BiH.

Prema objavljenom programu, Studentska lista namjerava podržavati ustavni položaj i nadležnosti Republike Srpske, uključujući pravo veta u institucijama Bosne i Hercegovine. Među prioritetima se navodi i pitanje pokretne i nepokretne imovine ovog entiteta.

Program predviđa i preispitivanje primjene bonskih ovlasti visokog predstavnika, uz insistiranje da njegovo imenovanje bude povezano sa saglasnošću Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Najavljuje se mogućnost pokretanja diplomatskih i pravnih postupaka u slučajevima za koje bi nova vlast u Srbiji procijenila da predstavljaju prekoračenje ovlasti visokog predstavnika.

Kada je riječ o regionalnim odnosima, Studentska lista zagovara snažnije povezivanje Srbije i Republike Srpske, uvođenje dvojnog državljanstva u odnosima s Crnom Gorom te zadržavanje stava protiv nezavisnosti Kosova.

Analitičari upozoravaju da je prerano donositi zaključke

Profesor međunarodnih odnosa Adnan Huskić smatra da će stvarni odnos buduće vlasti u Srbiji prema Bosni i Hercegovini biti moguće procijeniti tek na osnovu konkretnih političkih poteza.

Prema njegovoj ocjeni, postojanje specijalnih paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske predviđeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali je ključno da takva saradnja ne ugrožava stabilnost i institucije Bosne i Hercegovine.

Huskić ukazuje da bi najveća promjena mogla nastupiti u odnosima Beograda s Miloradom Dodikom. Smatra da bi prekid dosadašnjeg načina političke saradnje, kakav je postojao između Dodika i Aleksandra Vučića, mogao otvoriti prostor za konstruktivniju regionalnu politiku.

Politički program otvara pitanje odnosa prema Vučićevim saveznicima

Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Veldin Kadić podsjeća da je studentski pokret nastao kao reakcija na unutrašnje političke prilike u Srbiji i da okuplja ljude različitih ideoloških opredjeljenja.

Prema njegovom mišljenju, predstavljeni program ukazuje na kontinuitet određenih vanjskopolitičkih ciljeva, ali još nije dovoljno jasan pokazatelj načina na koji bi Studentska lista postupala nakon preuzimanja vlasti.

Kadić posebno problematizira mogućnost da pokret, koji je politički ojačao kroz suprotstavljanje Vučićevoj vlasti, slične regionalne ciljeve pokušava ostvarivati u saradnji s političarima koji su godinama podržavali dosadašnju vlast u Srbiji.

Takav pristup, smatra Kadić, otvorio bi pitanje političke dosljednosti i kredibiliteta studentskog pokreta, naročito među građanima koji su mu podršku pružili očekujući promjenu dosadašnjeg načina upravljanja državom.

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