Teška nesreća u Hrvatskoj: Prevrnuo se autobus iz Srbije, dvije osobe poginule

Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj dogodila se jutros na autocesti A3 kod Ivanić Grada, gdje se prevrnuo autobus srbijanskih registarskih oznaka. Dvije osobe su poginule, dok je više putnika povrijeđeno, potvrdila je Policijska uprava zagrebačka.

Nesreća se dogodila oko 7:25 sati, na 61. kilometru autoceste A3, neposredno nakon čvora Ivanić Grad, u smjeru Zagreba.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, u autobusu su bila 33 putnika i dva vozača. Tačan broj povrijeđenih još nije utvrđen, a među njima ima osoba s težim i lakšim povredama.

Povrijeđeni prevezeni u zagrebačke bolnice

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći, policije i vatrogasaca, a angažovan je i helikopter.

Dario Kezerić iz vatrogasne službe Zagrebačke županije potvrdio je da je na intervenciju upućeno sedam vatrogasnih vozila i 15 vatrogasaca iz tri jedinice.

Povrijeđeni putnici prevoze se u zdravstvene ustanove na području Zagreba.

Iz Kliničke bolnice Dubrava potvrdili su da su primili dva pacijenta iz ove nesreće. Njihova medicinska obrada je u toku, a detalji o zdravstvenom stanju zasad nisu saopćeni.

Prema izjavama očevidaca koje prenosi hrvatski portal 24sata, autobus je nakon prevrtanja završio na boku, na travnatoj površini pored autoceste. Oštećena je i zaštitna ograda uz zaustavnu traku.

Saobraćaj na autocesti A3 odvija se usporeno

Zbog teške nesreće saobraćaj između čvorova Ivanić Grad i Rugvica, u smjeru Bregane, odvija se jednom saobraćajnom trakom.

Hrvatski autoklub saopćio je da je na ovoj dionici brzina ograničena na 60 kilometara na sat.

Policijski uviđaj je u toku, a uzrok prevrtanja autobusa još nije poznat.

Nadležne institucije zasad nisu objavile identitet poginulih osoba niti podatke o državljanstvu putnika.