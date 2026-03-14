Sanja Vulić: SNSD neće podržati ukidanje akciza na gorivo

Šefica Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić izjavila je da ova stranka neće podržati prijedlog za ukidanje akciza na gorivo, koji bi se u ponedjeljak trebao naći na dnevnom redu sjednice tog doma.

Riječ je o prijedlogu koji je u parlamentarnu proceduru uputio zastupnik SDP-a Saša Magazinović.

Vulić smatra da bi takva odluka mogla imati negativne posljedice po finansijsku stabilnost države.

„Instant rješenja za složene probleme mogu dovesti do ozbiljnih posljedica po finansijsku stabilnost institucija i funkcionisanje BiH. Ovaj prijedlog je klasičan primjer populističke politike koja nema za cilj dugoročno rješavanje problema, već trasiranje puta za predizbornu kampanju“, rekla je Vulić.

Dodala je da se, kako navodi, ponovo pokušava kroz „atraktivne, ali nepromišljene mjere“ ostvariti politička korist.

Prema njenim riječima, Magazinović je poznat po tome da predlaže brza rješenja za složene probleme bez detaljne analize mogućih posljedica.

„Nažalost, čini se da ga dugoročni efekti takvih prijedloga ne zanimaju“, kazala je Vulić.

Naglasila je da SNSD neće podržati takav pristup, jer bi ukidanje ili značajno smanjenje akciza na gorivo, prema njenim riječima, moglo direktno ugroziti stabilnost budžeta na nivou Bosne i Hercegovine.

„Odgovorna politika podrazumijeva donošenje odluka koje su održive i koje ne dovode u rizik finansijsku stabilnost sistema, a ne kratkoročne poteze koji dobro zvuče u predizbornoj atmosferi, ali mogu proizvesti ozbiljne negativne posljedice“, rekla je Vulić.

Iako bi odluka o ovom pitanju mogla biti donesena i bez podrške SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, delegati ove stranke u Domu naroda bi, kao i ranijih mjeseci, rušenjem kvoruma mogli spriječiti usvajanje ovog prijedloga.