AK Sloboda Tehnograd najuspješniji klub Pojedinačnog prvenstva BiH za juniore i juniorke

AK Sloboda Tehnograd bio je najuspješniji klub Pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine za juniore i juniorke u atletici, koje je tokom proteklog vikenda održano u Rogatici.

Na takmičenju je nastupilo više od 120 atletičara i atletičarki iz Bosne i Hercegovine, a najviše uspjeha imali su takmičari tuzlanskog kluba, koji su osvojili ukupno 19 medalja. Atletičari AK Sloboda Tehnograd osvojili su sedam zlatnih, sedam srebrnih i pet bronzanih medalja.

Titule prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji osvojili su Ena Bećirović u disciplinama 1500 metara, 3000 metara i štafeti 4×400 metara, Nikola Pavljašević u disciplini 1500 metara, Amer Bećirović u disciplini 800 metara, Sanel Eminović u disciplini 110 metara prepone i Semina Mujanović u disciplini 800 metara.

Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta 4×400 metara u sastavu Amna Musić, Semina Mujanović, Ena Bećirović i Una Nasupović.

Srebrene medalje i titule viceprvaka Bosne i Hercegovine za 2026. godinu osvojili su Amer Bećirović u disciplini 400 metara, Una Nasupović u disciplinama 400 i 200 metara, Youssef Abdelrahman u skoku u dalj, Nudžejma Vrabac u skoku u vis, te ženska štafeta 4×100 metara u sastavu Amna Musić, Semina Mujanović, Ajna Nezirovac i Una Nasupović.

Bronzane medalje osvojili su Benjamin Topčagić u disciplinama 100 i 200 metara, Ajna Nezirovac u skoku u dalj, Ahmed Hodžić u disciplini 1500 metara, te druga štafeta AK Sloboda Tehnograd na 4×100 metara u sastavu Ema Mešković, Amna Selimović, Nudžejma Vrabac i Ena Bećirović.

Zapažene nastupe imali su i Ema Mešković, Adnan Džibrić, Amna Selimović i Amna Musić, koji su svojim rezultatima dodatno doprinijeli uspješnom nastupu tuzlanskog kluba.

Iz AK Sloboda Tehnograd ističu da su ostvareni rezultati potvrda kvalitetnog rada u juniorskoj konkurenciji. Takmičenje u Rogatici donijelo je veliki broj dobrih rezultata, ličnih rekorda i visoko rangiranih ostvarenja prema međunarodnim atletskim tablicama.

Na ovom prvenstvu su van konkurencije nastupili i najuspješniji seniori kluba. Ajla Reizbegović je u disciplini 100 metara istrčala 11,99 sekundi, što je jedan od najboljih rezultata ženskog sprinta u historiji kluba.

Sprinter Bakir Musić, petoplasirani sa prošlogodišnjeg Prvenstva Evrope za juniore, istrčao je kontrolne trke na 100 i 200 metara. Na 100 metara ostvario je rezultat 10,64 sekundi, što je njegov najbolji rezultat sezone, dok je na 200 metara istrčao 21,34 sekunde.

Drugog dana takmičenja u Rogatici van konkurencije je u trci na 800 metara nastupio i Nikola Pavljašević, koji je ostvario novi lični rekord rezultatom 1:54,70. Od ispunjenja norme za Evropsko U18 prvenstvo dijelilo ga je samo 50 stotinki.

Dobri rezultati u Rogatici za članove tuzlanskog kluba dolaze uoči novih međunarodnih nastupa. Bakir Musić, Amer Bećirović, Una Nasupović i Semina Mujanović nastupit će 1. jula na Međunarodnom atletskom mitingu u Novom Mestu, dok ih 4. i 5. jula očekuje nastup u Zagrebu, gdje će se takmičiti i Abedin Mujezinović, Ajla Reizbegović, Benjamin Topčagić i Ena Bećirović.

Nikola Pavljašević će u subotu, 4. jula, nastupiti na Prvenstvu Balkana za mlađe juniore u slovenačkom gradu Novo Mesto.