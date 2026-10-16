Za obnovu šuma u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju skoro 468.000 KM

Kantonalna uprava za šumarstvo Tuzlanskog kantona objavila je drugi ponovni javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva, za koje je u 2026. godini na raspolaganju ukupno 467.899,68 KM.

Riječ je o preostalim sredstvima koja nisu raspoređena putem prethodnih poziva, a pravo prijave ima Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj.

Sredstva su namijenjena projektima biološke obnove šuma, sanacije posljedica požara i prirodnih nepogoda, zaštite šumskih ekosistema, unapređenja proizvodnje sadnog materijala te izgradnje i održavanja šumskih puteva.

Od ukupnog iznosa, 100.000 KM budžetskih sredstava predviđeno je za kapitalne projekte, uključujući izgradnju i održavanje šumskih puteva te druge aktivnosti za unapređenje šumarstva i lovstva.

Za projekte obnove šuma od posljedica požara, nepogoda i drugih štetnih utjecaja namijenjen je najveći dio raspoloživih namjenskih sredstava, odnosno 346.740 KM.

Preostala sredstva mogu se koristiti za druge projekte predviđene javnim pozivom, uključujući očuvanje bioraznolikosti, naučna istraživanja i stručne analize.

Prijave se podnose Kantonalnoj upravi za šumarstvo putem pošte ili neposredno na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, u ulici Fra Grge Martića 8 u Tuzli.

Rok za dostavljanje dokumentacije iznosi 15 dana od prijema pisanog poziva, a projekti će biti ocjenjivani prema broju korisnika, teritorijalnoj zastupljenosti, vlastitom finansijskom učešću i trajanju realizacije.

Dodatne informacije dostupne su putem telefona 035 318 490 i 035 283 545, radnim danima od 8 do 15 sati.