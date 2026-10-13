Cijene goriva u FBiH: Dizel pojeftinio, benzin nastavlja poskupljivati

Nedžida Sprečaković
Novi zakon donosi i veći nivo standarda za kvalitet goriva, uvodi se novi model dodavanja aditiva, a ukapljeni naftni gas sada će biti predmet posebnog nadzora. U fokusu je i širenje obima monitoringa koji se odnosi na kvalitet naftnih derivata u prometu.
Foto: RTV Slon

Cijene goriva u FBiH bilježe različita kretanja od početka oktobra. Dok je dizel na benzinskim pumpama nešto jeftiniji, vozači koji koriste benzin plaćaju više nego početkom mjeseca, pokazuju najnoviji podaci Federalnog ministarstva trgovine.

Prema podacima resornog ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela danas iznosi 3,70 KM po litri, dok se litar benzina Super 95 u prosjeku prodaje za 3,40 KM.

Na početku oktobra prosječna cijena dizela iznosila je 3,78 KM, dok je benzin koštao 3,36 KM po litri. To znači da je dizel, prema objavljenim iznosima, pojeftinio za osam feninga, dok je benzin poskupio za četiri feninga.

U poređenju s jučerašnjim danom, cijena dizela ostala je nepromijenjena, dok je benzin skuplji za jedan fening po litri.
Najnoviji podaci pokazuju da se cijene goriva u FBiH ne kreću u istom smjeru, pri čemu je od početka mjeseca zabilježen pad prosječne cijene dizela i istovremeni rast cijene benzina.

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