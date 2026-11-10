Dok cijene nafte na svjetskom tržištu padaju na najniže nivoe od augusta, dizel u BiH nastavlja poskupljivati. Prema posljednjim podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine dostigla je 3,82 KM po litru, što je najviši nivo u posljednja tri mjeseca.

Podaci za 9. novembar pokazuju da je dizel u odnosu na isti datum u augustu skuplji za 45 feninga po litru, odnosno 13,3 posto. Samo od 4. novembra prosječna cijena povećana je za dodatni fening.

Razlike su primjetne i među benzinskim pumpama. Najniža zabilježena cijena dizela iznosi 3,63 KM po litru u Bihaću, dok je na jednoj benzinskoj pumpi na Ilidži cijena dostigla 4,13 KM. To znači da vozači za punjenje rezervoara od 50 litara mogu platiti čak 25 KM više, zavisno od toga gdje kupuju gorivo.

Cijene nafte padaju, dizel u BiH i dalje poskupljuje

Na međunarodnom tržištu situacija je drugačija. Nafta Brent, koja predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, jutros se prodavala po cijeni od približno 92 dolara za barel, nakon što je u ponedjeljak dostigla najniži nivo od augusta.

Početkom novembra cijena Brenta premašivala je 107 dolara, a prema podacima kompanije BlackRock, tokom prošle sedmice zabilježen je pad od 17 posto.

Na pojeftinjenje nafte utječu očekivanja mogućeg diplomatskog rješenja sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su novi napadi na Iran malo vjerovatni ukoliko pregovori o nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza budu napredovali.

Ipak, pad cijena sirove nafte zasad se nije odrazio na cijene dizela u BiH. Maloprodajne cijene goriva ne zavise isključivo od trenutnih berzanskih kretanja, nego i od nabavnih cijena, zaliha i drugih troškova u lancu snabdijevanja.

Koliko koštaju benzin i autoplin?

Za razliku od dizela, benzin Super 95 bilježi blago pojeftinjenje. Njegova prosječna cijena u Federaciji BiH iznosi 3,27 KM po litru, što je za dva feninga manje u odnosu na 7. novembar.

Najpovoljnija zabilježena cijena benzina je 2,95 KM po litru, na benzinskim pumpama u Domaljevcu i Šamcu. Prosječna cijena autoplina iznosi 1,48 KM po litru.

Na buduće kretanje cijena nafte mogli bi utjecati i novi ekonomski pokazatelji iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine, posebno podaci o inflaciji, trgovini i očekivanim odlukama američke centralne banke o kamatnim stopama.