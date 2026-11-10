Tuzla servis: Rođeno je osam beba

Nedžida Sprečaković
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Foto: Renovirano odjeljenje babinjara Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla/ februar 2026.

Tuzla servis, prve servisne informacije za utorak, 10. novembar 2026. godine:

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su tri krivična djela, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 260 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri dječaki tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

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