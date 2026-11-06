Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

TUZLA SERVIS 06.11.2026.
*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je devet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 244 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.